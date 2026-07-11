Muratpaşa Belediyesi, 20-21 Temmuz'da ASSİM'de ücretsiz 'Yapay Zekayla Markanı Yarat' eğitimi düzenleyecek. Girişimcilerin başvuruları 19 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, girişimcileri yapay zekanın sunduğu yeni olanaklarla buluşturuyor. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) düzenlenecek 'Yapay Zekayla Markanı Yarat' programında katılımcılar, yapay zeka destekli içerik üretiminden dijital marka yönetimine, nöropazarlamadan sosyal medya stratejilerine uzanan kapsamlı bir eğitim alacak.

20-21 Temmuz tarihlerinde saat 19.00-21.00 arasında gerçekleştirilecek program, dijital dünyada güçlü bir marka oluşturmak, iş süreçlerinde verimliliği artırmak ve güncel pazarlama yöntemlerini öğrenmek isteyen girişimcilere yönelik düzenlenecek.

İki gün sürecek eğitimlerde yapay zeka ile metin ve görsel içerik üretimi, yapay zeka araçlarının iş süreçlerinde kullanımı, sosyal medya ve dijital marka yönetimi, marka oluşturma, dijital pazarlama, nöropazarlama ve kişisel gelişim başlıkları ele alınacak.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programda herhangi bir kontenjan sınırı bulunmuyor. Programa katılmak isteyenler, 19 Temmuz'a kadar Muratpaşa Belediyesi'nin resmi nternet sitesi muratpasa-bld.gov.tr üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

EĞİTİMLERİ ASSİM GİRİŞİMCİLERİ VERECEK

Programın eğitimleri, ASSİM bünyesinde faaliyet gösteren girişimciler tarafından verilecek. Bilgisayar mühendisi Alper Görgülü, ROAS Medya Kurucusu ve marka-iletişim eğitmeni Ceren Cengizci ile profesyonel koç ve kurumsal eğitmen Mustafa Zeypak, uzmanlık alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Katılımcılar, eğitimlerde yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmayacak, yapay zeka araçlarının içerik üretimi, marka yönetimi ve pazarlama süreçlerindeki kullanım alanlarını uygulamalı örneklerle öğrenme fırsatı da bulacak.