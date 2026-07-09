Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderilişinin ikinci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, uydunun 111 ülkede 5,5 milyar insana ulaşan kapsama alanıyla Türkiye'nin uzaydaki gücünü temsil ettiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılışının ikinci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TÜRKSAT 6A'nın milli mühendisliğin en önemli başarılarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, uydunun Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yetkinliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Paylaşımında TÜRKSAT 6A'nın bir yılı aşkın süredir aktif olarak hizmet verdiğini hatırlatan Uraloğlu, uydunun 111 ülkede yaklaşık 5,5 milyar insana ulaşan kapsama alanıyla yayın ve haberleşme hizmeti sunduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, paylaşımında, 'Tam 2 yıl önce uzaya uğurladığımız TÜRKSAT 6A, milli mühendisliğimizin en güçlü imzalarından biri oldu. Bir yılı aşkın süredir 111 ülkede 5,5 milyar insana ulaşan sinyaliyle mesafeleri aşarak gönülleri buluşturuyor ve Türkiye'nin gücünü gökyüzünden dünyaya taşıyor' ifadelerini kullandı.