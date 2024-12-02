Türk Oftalmoloji Derneği Translasyonel Tıp ve Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir yapay zekanın gelişimi ve göz sağlığına etkileri ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.ANTALYA (İGFA) - Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği’nin 58. Ulusal Kongresi 4 gün boyunca Antalya’da düzenlendi.

TOD Translasyonel Tıp ve Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir Ulusal Kongre kapsamında yapay zekanın gelişimi ve göz sağlığına etkileri ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Yapay zeka teknolojilerinin göz sağlığı alanında özellikle erken teşhis, hastalık tahmini ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesinde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Hakan Özdemir, yapay zeka teknolojilerinin bu hızla devam ederse belki 10 yıl içinde çok uzaktaki, farklı ülkedeki bir hasta bile yapay zeka destekli robotik teknolojiyle tedavi edilebilecek hale geleceğini belirterek, "Bu teknolojiyi yakından takip ediyoruz. İki yıl önce Translasyonel Tıp ve Yapay Zeka Komisyonu'nu kurduk. Çok fazla teknolojiye bağımlı bir branşız. Komisyon olarak hem eğitim veriyoruz hem yeni datalar, yapay zeka destekli yazılımlar, programlar geliştirmeye çalışıyoruz. Görsel datalar ön planda, yapay zeka insandan çok daha iyi görüp, tanımlayabiliyor" diye konuştu.

Özdemir, mikron seviyesinde çözünürlükteki şeyleri okuyabilmek için insanın yıllarca eğitim alması gerekirken yapay zeka destekli göz tomografisinin doğru datalarla en iyi göz doktoru kadar iyi teşhis koyabildiğini belirtti.

YAPAY ZEKA KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ OLUŞTURULMASINDA KİLİT ROL OYNUYOR

Prof. Dr. Hakan Özdemir yapay zeka teknolojisinin kişiselleştirilmiş tıp dönüşümünde çok kritik bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Türk Oftalmoloji Derneği olarak tıp alanında yapay zekaya verdiği önemi gösteren, bu konuda komisyon kurarak çalışmalar yapan ilk derneklerden biri olduklarını paylaştı.

TOD Translasyonel Tıp ve Yapay Zeka Komisyonu’nun temel amacı olan eğitim dışında, çeşitli hastanelerin ya da üniversitelerin göz bölümleriyle birlikte hareket ederek ve ortak veri oluşturarak daha kaliteli çalışmalar yapabilmelerinin önünü açmaya çalıştıklarını ifade etti. Verilerin kullanımı ile ilgili hukuki süreçler konusunda Türk Oftalmoloji Derneği üyelerine hukuki danışmanlık sağladıklarını aktardı.

Özellikle genç oftalmologlara yönelik uygulamalı yapay zeka kursları düzenlediklerini paylaşan Prof. Dr. Hakan Özdemir, dernek üyelerinin gerek duydukları yerlerde algoritmayı geliştirecek ekiplerle temas kurmalarına yardımcı olduklarını belirterek, "Komisyon üyelerimiz oftalmoloji dışındaki alanlarda da yapay zeka dönüşüm süreçleri ile ilgili konuşmalar yapıyor, konferanslar veriyorlar. Bu sayede tıp içi ya da tıp dışı diğer disiplinlere de katkı sağlıyoruz" dedi.