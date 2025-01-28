Ticaret Bakanlığı'nın ülke genelinde yangın malzemelerine yönelik gerçekleştirdiği 395 işletme denetiminde 351 işletme Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilerek, savunması istendi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda 27 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen denetimlerde 4 il dışında 77 ilden alınan verilere göre Türkiye genelinde 395 işletme denetlenirken, 5 bin 154 ürün denetlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yapılan denetimlerde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351 olarak açıklandı.