Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında şehir protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Alemdar, 'Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir dizi bayramlaşma programına katıldı.

Bayramlaşma programında Vali Rahmi Doğan, Sakarya Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SESOB Başkan Muzaffer Kabacan, STB Başkanı Mustafa Genç, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

AK Parti bayramlaştı

Bayramlaşma töreninden sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene katılan Başkan Yusuf Alemdar, burada teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teşkilat mensupları ile paylaşılan bayramlaşma mesajı izletildi. Protokol üyeleri selamlama konuşmaları sonrasında aile fotoğrafı çekildi.

Hayırlı bayramlar Sakarya

Bayram ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, 'Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmesini, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü güçlendirmesini diliyorum. Büyüklerimizin gönlünü aldığımız, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz nice bayramlarda buluşmayı temenni ediyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun' diye konuştu.