Yalova Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Nedret Ayaz Kapalı Pazaryeri’ne her Perşembe günü yapılacak olan ‘İkinci El Eşya Pazarı’na ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla otobüs seferleri başlatıyor.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi’nde yer alan Nedret Ayaz Kapalı Pazaryeri’nde her Perşembe günü kurulan ‘İkinci El Eşya Pazarı’na vatandaşların kolayca ulaşabilmesi için yeni otobüs seferleri başlatıyor. Yalova Kapalı Pazaryeri’nden Nedret Ayaz Kapalı Pazaryeri’ne düzenli olarak yapılacak otobüs seferleri, pazara gitmek isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.

HER PERŞEMBE 6 RİNG ATILACAK

Yalova Kapalı Pazaryeri'nden başlayacak olan otobüs seferleri, her Perşembe günü saat 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ve 16.00'da hareket edecek ve Nedret Ayaz Kapalı Pazaryeri’ne ulaşacak. Seferler, pazardan Yalova Kapalı Pazaryeri’ne karşılıklı olarak yarım saat aralıklarla yapılacak. Bu hizmet ile vatandaşlar, pazara gitmek için araç aramak zorunda kalmadan, rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânı bulacak.

GÜREL, “TALEPLERİNE SESSİZ KALMADIK”

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İkinci El Eşya Pazarı’na ulaşım için taleplere sessiz kalmadıklarını söyledi. Gürel, “Yalova Belediye Meclisi’nde alınan karar gereği İkinci El Eşya Pazarı artık Adnan Menderes Mahalle’mizdeki Nedret Ayaz Kapalı Pazaryeri alanında kuruluyor. Vatandaşlarımızın buraya ulaşımıyla ilgili talep vardı. Bizler de bu taleplere sessiz kalmayarak pazaryerine ulaşım için her Perşembe günü günde 6 sefer olmak üzere otobüs seferi hizmetlerine başlıyoruz. Yalova’daki vatandaşlarımızın pazara rahatça ulaşabilmeleri için gereken tüm düzenlemeleri yaparak, şehirdeki ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik adımlar atıyoruz” dedi.