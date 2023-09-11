Yeniay bizlere gerçek dışı bazı haberlere, söylemlere, manipülatif konuşmalara açık zaman dilimi özellikle bu olaylar 15 Eylül 19 Eylül tarihlerde daha çok belirginleşebilir

YAĞIŞ VE SU BASKINLARINA KARŞI

DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKEN BİR HAFTAYA GİRİYORUZ!!



31 AĞUSTOS'TA,

Balık burcunda mavi dolunay ile ilgili bir önceki yazımda, önemli hava koşullarından bahsetmiştim çünkü Mavi Dolunay Balık Burcunda gerçekleşti ve Retroda bulunan Satürn le hizalandı bu önemli durum fırtınalı yağışlı hava koşuluna neden oldu sel baskınları, sulardan gelebilecek felaketler yaşanabilir öngörümü bir önceki köşe yazımda sizlerle paylaşmıştım.

Önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor.

15 Eylül 04:39'da 21 derece Başak burcunda Neptün ile hizalanan Yeni Ay, Neptün Balık burcu gezegeni ve yine su grubu gezegeni yine bizlere aşırı yağışlar, su baskınlarına, fırtınalar ın yaşatabileceği gemi kazalarına karşı temkinli olmamızı gösteriyor.

Yeniay bizlere gerçek dışı bazı haberlere, söylemlere, manipülatif konuşmalara açık zaman dilimi özellikle bu olaylar 15 Eylül 19 Eylül tarihlerde daha çok belirginleşebilir.

MERKÜR RETROSU BİTİYOR!!

Merkürün geri hareketi 15 Eylül'de tamamlıyor. Özellikle teknolojik aletlerin alım satımı, bilgisayarla ilgili işler iletişimsel konular açısından sıkıntılar yaşandığını biliyoruz.

15 Eylül' den sonra iletişim daha rahat akmaya başlayacak.