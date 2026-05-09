Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından su faturalarına indirim ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, BUSKİ Genel Kurulu ve resmi süreçlerin ardından su faturalarına indirim yapılacağı açıklandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'Su faturalarında indirim için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mayıs ayı itibarıyla BUSKİ Genel Kurulu ve resmi süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Hedefimiz; hemşehrilerimize kaliteli, sürdürülebilir ve erişilebilir hizmetleri en doğru şartlarda sunmaktır.

Bilgilerinize sunuyor, destekleriniz ve anlayışınız için siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.

4 Temmuz 1994 tarihinde BUSKİ Genel Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda su tarifeleri, her ay enflasyon artış oranına göre güncellenmektedir. Son endeks okumasına yansıyan farkın nedeni de bu rutin güncellemedir. Bunun dışında 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla su fiyatlarına yönelik herhangi bir ek fiyat artışı uygulanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.