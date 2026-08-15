İzmir Narlıdere Belediyesi'nin Aralık 2024'ten bu yana hizmete sunduğu elektrikli araç şarj istasyonları, 5 bin kullanıcı barajını aştı. Bu süreçte araçlar 2,6 milyon kilometreden fazla emisyonsuz yol kat ederken, 14 binden fazla ağaçlık dev bir ormanın bir yılda temizlediği kadar hava temizliği sağlandı. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 'Yarının Narlıdere'sini bugünden kurmaya; ilçemizi doğayla barışık, yenilikçi ve çevreci projelerle büyütmeye devam ediyoruz' diye konuştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi'nin, Başkan Erman Uzun'un göreve gelmesiyle Aralık 2024'ten bu yana vatandaşların hizmetine sunduğu elektrikli araç şarj istasyonları; doğa dostu ulaşımı teşvik etmeye, karbon salınımını azaltmaya ve sürdürülebilir kent yaşamına katkı sağlamayı sürdürüyor. 7 farklı lokasyonda 17 şarj noktasıyla hizmet veren elektrikli araç şarj hizmetinin doğaya katkısı rakamlara da yansımaya devam ediyor.

DÜNYA ETRAFINDA 65 TUR

Aralık 2024'ten günümüze kadar geçen sürede 5 binin üzerinde kullanıcıya hizmet veren istasyonlarda toplam 419.965,44 kWh şarj enerjisi sağlandı. Tamamen sıfır emisyonla sağlanan bu enerji sayesinde elektrikli araçlar 2 milyon 624 bin 784 kilometre yol kat etti. Kat edilen bu mesafe, Dünya'nın etrafını yaklaşık 65 kez turlamaya eşdeğer bir alan kapsadı. Elde edilen rakamlar, Narlıdere'de elektrikli araç kültürünün şimdiden oturmaya başladığını gösterdi.

14 BİN 318 AĞACA EŞ DEĞER ÇEVRE KATKISI

Elektrikli araç şarj hizmetinin doğaya katkısı rakamlara da yansıdı. İçten yanmalı fosil yakıtlı araçların kullanımının önüne geçilmesiyle birlikte yaklaşık 315 - 350 ton aralığında karbondioksit (CO₂) salınımı engellendi. Doğa dostu bu adım, 14 bin 318 yetişkin ağacın bir yılda emebileceği karbon miktarına eşdeğer bir çevre katkısı oluşturdu.

Elektrikli araç şarj istasyonlarıyla ülke ekonomisine ve kullanıcı bütçesine de ciddi bir girdi sağlandı. Toplamda 170 bin litrenin üzerinde fosil yakıt tüketiminin önüne geçilerek ithal yakıt bağımlılığı azaltıldı.

'İZMİR'DE ÖNCÜ OLDUK'

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısının erişilebilir olmasının büyük bir önem kazandığını ifade eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 'Göreve gelir gelmez bu ihtiyacı görerek elektrikli araç şarj istasyonlarını Narlıdere'mizin farklı lokasyonlarına kazandırmaya başlamıştık. İzmir'de bu konuda öncü belediye olduk. Geldiğimiz noktada 5 binden fazla kullanıcı sayısına ulaşmamız ne kadar doğru bir iş yaptığımızın kanıtı oldu. 'Temiz, yeşil ve sessiz Narlıdere' hedefimizin bir parçası olan elektrikli araç şarj istasyonlarımız vatandaşlarımızda ciddi bir karşılık buldu. Çocuklarımıza daha temiz hava soluyabilecekleri, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Narlıdere bırakmak için çabalıyoruz. Yarının Narlıdere'sini bugünden kurmaya; ilçemizi doğayla barışık, yenilikçi ve çevreci projelerle büyütmeye devam ediyoruz' diye konuştu.