Bunlar da ilginizi çekebilir

İYİ Parti kan kaybediyor!... Bir istifa daha! TBMM sandalyesi 27'ye düştü!

2026'da 245 şahıs Türkiye'ye iade edildi... Bakan Gürlek: Hiçbir ülke güvenli liman değil

Karadeniz'de bulunan FATİH sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle İstanbul Ataşehir'deki hastaneye tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uoNWfh4bwm

Paylaşımda, 'Karadeniz'de bulunan FATİH sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle İstanbul Ataşehir'deki hastaneye tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kazanın ardından yaralanan personelin sağlık durumuna ilişkin detay verilmezken, İstanbul Ataşehir'deki bir hastaneye helikopterle sevkinin gerçekleştirildiği belirtildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personelin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle İstanbul'daki hastaneye tahliye edildiğini açıkladı.

MSB, Karadeniz'deki Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personelin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle İstanbul Ataşehir'deki bir hastaneye tahliye edildiğini açıkladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.