MSB, Karadeniz'deki Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personelin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle İstanbul Ataşehir'deki bir hastaneye tahliye edildiğini açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personelin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle İstanbul'daki hastaneye tahliye edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kazanın ardından yaralanan personelin sağlık durumuna ilişkin detay verilmezken, İstanbul Ataşehir'deki bir hastaneye helikopterle sevkinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Paylaşımda, 'Karadeniz'de bulunan FATİH sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle İstanbul Ataşehir'deki hastaneye tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.
Karadeniz'de bulunan FATİH sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle İstanbul Ataşehir'deki hastaneye tahliye edildi.
Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uoNWfh4bwm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2026İpsala'da büyük saygısızlık! Sultanköy Barajı'ndaki piknik alanının fayansları çalındı!İçeriği Görüntüle