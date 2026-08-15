Yol onarım çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren İzmir Gaziemir Belediyesi, asfalt ihalesiyle satın aldığı 4 bin 470 ton asfaltla ilçenin sokaklarını yeniliyor. Çalışma kapsamında şimdiye kadar Atıfbey, Yeşil ve Fatih mahallelerindeki üç sokağın yol kaplamaları yenilendi.

İZMİR (İGFA) - İlçenin tüm mahallelerinde yol onarım ve asfaltlama çalışmalarını programlı bir şekilde sürdüren İzmir Gaziemir Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Belediye, yaptığı asfalt ihalesi kapsamında satın aldığı 4 bin 470 ton asfaltı kullanarak ilçedeki yolları yeniliyor. Sıcak asfalt serimiyle yenilenen yollarla, yayalar ve taşıtlar için daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlanıyor.



İlçenin üç sokağı tamamen yenilendi

Asfaltlama çalışmalarıyla şimdiye kadar Atıfbey Mahallesi'ndeki 6. Sokak, Yeşil Mahallesi'ndeki 53. Sokak ve Fatih Mahallesi'ndeki Çamlık Caddesi ile 1179. Sokak arasında kalan yeni imar yolu asfaltlandı. Çalışmalar kapsamında 53. Sokak ile 6. Sokak'ın eskiyen yol kaplamaları kaldırılarak sıcak asfalt serildi. Fatih Mahallesi'ndeki Çamlık Caddesi ile 1179 Sokak arasında kalan yeni imar yolu da dolgu ve tesviye çalışması tamamlandıktan sonra asfaltla kaplandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

Asfaltlama çalışmaları Gazi Mahallesi'ndeki 28/22. Sokak ile Sinema Sokak'ta devam ediyor. Bozulan yol kaplamaları sökülen bu sokaklar, asfalt serimi yapılarak yenilenecek.



Çalışmalar yoğun tempoda sürecek

Asfaltlama çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından yeni bir asfalt ve kaldırım yapımı ihalesi daha yapılacak. Hazırlıkları tamamlanan ihalenin yapılmasının ardından, ihtiyaç duyulan diğer sokakların da yol kaplaması yenilenecek.



Başkan Işık: 'Daha güvenli ve konforlu yollar için çalışıyoruz'

Asfaltlama çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi alan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ilçenin trafik akışını ve yaya güvenliğini sağlamak için yol yenileme çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Kısıtlı ekonomik koşullara rağmen belediyenin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, yol yenileme çalışmalarını hızlandırdıklarının altını çizen Başkan Ünal Işık, şunları söyledi: 'Zaman içinde altyapı kazıları ve kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle bozulan yollarımızı yeniliyoruz. Asfalt ihalemiz kapsamında ilçemizin ihtiyaç duyulan sokaklarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfalt serim çalışmalarımızı tamamladığımız üç sokağımızda, ulaşım kalitesini ve güvenliğini artırdık. Bu ihale ve ardından yapacağımız ikinci asfalt yapım ihalesi ile yoğun bir tempoda yapacağımız yol ve kaldırım yenileme çalışmalarıyla yurttaşlarımızın yol konusunda yaşadıkları sorunları önemli ölçüde çözüme kavuşturacağız.'