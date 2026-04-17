Şanlıurfa Valiliği, Siverek ve Kahramanmaraş'taki olayların ardından sosyal medyada yayılan asılsız içeriklere karşı harekete geçti; korku ve panik oluşturan paylaşımlar nedeniyle 60 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valiliği, Siverek'te 14 Nisan'da ve bir gün sonra Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırı olaylarının ardından sosyal medyada dolaşıma giren yanıltıcı paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ildeki bazı okulları hedef alan ve kamuoyunda korku ile panik oluşturabilecek nitelikteki içeriklerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Valilik, toplumun huzurunu ve kamu düzenini hedef alan bu tür paylaşımların yakından takip edildiğini bildirdi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda güvenlik birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında; halk arasında korku ve panik yaratmak, suçu ve suçluyu övmek, tehdit ve yanıltıcı bilgi yaymak gibi suçlardan sorumlu kişilerin hızla tespit edildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, ilgili suçlardan şu ana kadar toplam 60 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi çeşitli suç başlıklarında da işlemler uygulandığı ifade edildi. Valilik açıklamasında, il genelinde huzur ve güvenliğin korunması için tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, eğitim kurumlarının güvenliğine yönelik gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. Vatandaşlara ise resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi ve yanıltıcı içeriklerin yayılmasına katkı sağlanmaması çağrısı yapıldı.