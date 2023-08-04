23 Temmuz 2023 Venüs Retrosu Aslan Burcunda 28 derecesinde başladı. Güneş bir ay kalmak üzere Aslan Burcunda ve 27 Aralığa kadar sürecek CHİRON geri hareketi de başlıyor.

23 Temmuz 2023 Venüs Retrosu Aslan Burcunda 28 derecesinde başladı. Güneş bir ay kalmak üzere Aslan Burcunda ve 27Aralığa kadar sürecek CHİRON geri hareketi de başlıyor. Bu Retrolar, Pluto ve Ay Düğümleri karesine denk gelmesi de bizler için yorucu olacak.

Venüs 4 Eylül'e kadar sürdüreceği geri hareketiyle uyanış yolculuğu başladı.

Seni sen yapan güzellikleri kucaklamaya,

Kalbini besleyeni ve seni mutlu edeni daha özgür yaşamaya,

Sahip olduğun farkındalıkları fark etmeye,

Işığını söndüren gölgelerden özgürleşme ye,

Kalbindeki sevginin güzelliklerini yaşamaya,

Kendin olma cesaretini kutlamaya hazırmısınız?

Durağan süreçte geçmişle hesaplaşma ve ilerlemede sabırsızlık yaşatabilir. İlişkiler, özdeğer ve mali anlamda anlaşılmamış deneyimlere ışık tutacaktır.

Yeni ilişkilere alan açacak kendi değerlerimizi bilerek bize iyi gelmeyenlerden kurtulma, özgürleşme cesaretini gösterecek.

13 Ağustos'tan itibaren kendimizi feda ettiğimiz bağları kopartacağız.

Bu dönemde kendimizi beğenmeme, kusur bulma yenilenme içgüdüsü ile yaptırmak istenen estetik amaliyatları için uygun dönem değildir.

Hayatımıza girecek geçmişten gelen veya yeni tanıştığımız kişiler değerimizi bildiren bir dersi yaşatmak istediğinde ani karar vermeden Eylül'ü beklemek en doğru karar olacaktır.

VENÜS GERİLEMESİNDE İLİŞKİLER

Bu dönemler ilişkilerde gerileme ve zorlanma dönemlerdir pazitif veya negatif kararlar almak yerine durumu yeniden değerlendirmek daha doğru olur ya da geriye çekilip İlişkilere dışarıdan bakma şansı vermek

Biz neler yapıyoruz, neler söylüyoruz karşı taraftan gerçekten neler bekliyoruz. Bu konudaki her iki tarafın motivasyonlarını iyi değerlendirmek gerekiyor. Böyle hassas dönemde kalıcı kararlar alınmaması gerekir. Bu nedenle evlilik adımlarının atılması için uygun bir dönem değildir.