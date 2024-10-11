Bilecik’te her ziyaretinde sergilediği doğal, samimi, içten tavırlarıyla vatandaşların sevgisini kazanan Vali Şefik Aygöl Merkeze bağlı Küplü köyünü ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yaptığı ziyaretleriyle esnaflarla, halkla iç içe olmaya özen gösteren Vali Aygöl, Bilecik’te toplumun her kesimine devletin sıcak yüzünü gösterip kucak açmaya devam ediyor.

Küplü köyünde köy halkı tarafından sevgiyle karşılanan Vali Aygöl, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyarette köyün geleceği için atılacak adımları ele alıp, yapılacak çalışmalar değerlendirildi.