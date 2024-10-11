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Vali Aygöl ziyarette yaptığı açıklamada ; “Gazilerimiz, Vatan sevgisinin yaşayan anıtlarıdır; fedakarlıklarıyla milletimizin onurunu taşırlar. Bu vesile ile Vatanımız için gözünü kırpmadan Kahramanca mücadele etmiş Şehitlerimize Allahtan rahmet, Fedakar Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz, "Kız çocukları, Allah’ın bir emaneti, milletin ikbal ışığıdır"

Başkan Yılmaz, "Kız çocukları, Allah’ın bir emaneti, milletin ikbal ışığıdır"

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Mustafa Demirbaş’ı ziyaret etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Mustafa Demirbaş’ı evinde ziyaret etti.