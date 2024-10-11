Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi, ayağı kırık atı tedavi için İstanbul’a sevk etti. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Nusaybin-Midyat ilçeleri arasında bulunan Beyazsu Mesire Alanında bir atın ayağının kırıldığı ihbarının verilmesi üzerine hareket geçti.

Yaralı at, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince, bulunduğu yerden alınarak merkeze getirildi.

Burada tedavi altına alınan hayvan, gerekli tetkiklerin ardından kırılan ayağın ameliyat ve tedavisi için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne sevk edildi.