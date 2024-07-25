Bilecik Valisi Şefik Aygöl YKS ve LGS'de derece yapan öğrencilere belgelerini verdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl YKS ve LGS de derece yapan öğrencileri tebrik etmek için düzenlenen törende toplam 31 öğrenciye belgeleri verildi..

Öğrencilerin aileleri ile birlikte katıldığı törende hatıra fotoğrafı çekilen aile ve öğrenciler mutluluklarını dile getirdi.

Vali Aygöl, "BİL-EN programı meyvelerini vermeye başladı. Eğitim alanındaki çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız için. Bundan sonraki senelerde daha çok öğrencimizi burada göreceğimize inanıyorum. Yavrularımız başta olmak üzere destekçileri ailelerini de kutluyor ve tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.