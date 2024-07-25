İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, yağışların bölgesel olarak kısa zaman diliminde, ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olacağını açıkladı. Ayrıca yağış anında yoğun şimşek ve yıldırım aktivitesi ile birlikte kuvvetli rüzgarlar da bekleniyor. Yağışların cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.