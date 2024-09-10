Yaz sezonunun sonlarına yaklaştığımız bu günlerde, güneş gözlüğü kullanımı da azalıyor. Güneşli günlerin yerini sonbaharın serinliğine bırakmasıyla birlikte, güneş gözlüğü firmaları sezon sonu indirimlerini başlattı. Yaz aylarında yüksek talep gören gözlükler, sonbaharda daha uygun fiyatlarla vitrinlerde yerini alıyor.BURSA (İGFA) - Birçok firma, yaz boyunca stoklarında kalan güneş gözlüklerini cazip indirimlerle satışa sunuyor. Markalı gözlüklerde yüzde 30’a varan indirimler dikkat çekerken, modayı yakından takip edenler bu fırsatları değerlendirmek istiyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte, sahte ürünlerin piyasada daha fazla yer bulduğu ve bu durumun özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde yaygınlaştığı belirtiliyor.

Göz sağlığı konusunda uyarılarda bulunan optik uzmanları, güneş gözlüğü seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Sahte güneş gözlüklerinin gözleri yeterince korumadığını belirten uzmanlar, UV koruması olmayan bu gözlüklerin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar ayrıca sahte gözlükler retinaya zarar verebilir, baş ağrısı ve görme bozukluklarına neden olabilir diye uyarıyor.

Uzmanlar, güneş gözlüğü alırken güvenilir satış noktalarından ve lisanslı optik mağazalardan alışveriş yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

Uzmanlar son olarak sertifikalı güneş gözlüklerinin tercih edilmesi gerektiği vurguluyorlar.