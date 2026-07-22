Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Syedra Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarla MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Syedra Antik Kenti'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı.

Bakan Ersoy, MS 5-6. yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunun tamamlanarak yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Paylaşımında, ezme taşları, pres sistemi ve sıvı ayrıştırma bölmeleriyle Antik Çağ'ın zeytinyağı üretim teknolojisini bütüncül şekilde yansıtan yapının, Anadolu'nun binlerce yıllık üretim kültürüne ışık tuttuğunu vurgulayan Ersoy, bu önemli mirasın yeniden görünür hale getirildiğini ifade etti.

Restorasyon çalışmasına katkı sunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına, kazı ekibine, bilim insanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Ersoy, 'Anadolu'nun kültürel mirasını korumaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Syedra Antik Kenti'ndeki restorasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kültürel miras koruma çalışmalarının önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.