Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadın kooperatiflerinin Korkuteli Küçükköy’deki aronya hasadında, kooperatiflerin en büyük ihtiyacının soğuk hava ve paketleme tesisleri olduğunu belirterek “Bundan sonrasında da bir ihracat ajansı oluşturmak şart” diye konuştu.ANTALYA (İGFA) - Başkan Uysal, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve eşi Korkuteli Esnaf ve Sanayi Kredi ve Kefaret Kooperatif Başkanı Hasan Can Caran ile Ege Kadın Kooperatifi ve GASE Gıda ve Fidancılık’ın Küçükköy’deki bahçelerinde düzenlediği aronya hasadına katıldı.

Birçok hastalığa karşı potansiyel güç olarak kabul edilen aronya meyvesi hasadının ardından Başkan Uysal, İspanya, Hollanda gibi ülkelerin kooperatifler ve üretici birliklerle çalışarak tarımda başarılı olduklarını dile getirdi. Türkiye tarımının da buna çok ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Uysal, kadın kooperatiflerinin ise başarılı bir üretim zinciri oluşturması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Uysal, “Kadın kooperatiflerinin mevcut üretiminin seri, standart hale dönüşmesini teşvik etmek, ürün devamlılığı ve sürdürülebilirlik sağlamak, soğuk hava ve paketleme tesisleri ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Bundan sonrasında da bir ihracat ajansı oluşturmak şart” diye konuştu.

ARONYA NEDİR?

Yaban mersiniyle sıklıkla karıştırılan aronya meyvesi şekersiz olma özelliğiyle diyabet hastalarının öncelikli tercihi olarak dikkat çekiyor. Taze, kurutulmuş ve meyve suyu formlarıyla tüketilebiliyor. Aronya meyvesi, antioksidan açısından zengin olmasıyla diyabeti kontrol etmesi, kalp sağlığını korumasıyla tercih ediliyor.