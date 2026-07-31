Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 'Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı' temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şûrası'na katılan Dokuz Eylül Üniversitesi, stratejik iletişimden yapay zekâya uzanan geniş kapsamlı oturumları takip ederek iletişim alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara ATO Congresium'da 'Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı' temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şûrası'nda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen açılış programına; bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, medya kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı.

İki gün süren Şûra kapsamında stratejik iletişim, kamu diplomasisi, dijital dönüşüm, medya ekosistemi, yapay zekâ, dezenformasyonla mücadele ve iletişimin geleceğine ilişkin konular; alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen panel ve oturumlarda kapsamlı şekilde ele alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesini temsilen Şûra'ya Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Dündar Yener ile Kurumsal İletişim Koordinatörü katıldı. Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlar, iletişim alanındaki güncel gelişmelerin yakından takip edilmesine, iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesine ve kurumlar arası bilgi ile deneyim paylaşımının güçlendirilmesine önemli katkı sundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi, ulusal düzeyde düzenlenen bu tür organizasyonlara aktif katılım sağlayarak iletişim alanındaki gelişmeleri yakından izlemeyi, kurumsal iletişim kapasitesini güçlendirmeyi ve kamu iletişimi alanındaki iyi uygulamaları kurumsal süreçlerine yansıtmayı sürdürüyor.

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