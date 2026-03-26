Milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.,'An Icon Born from the Game' sloganı ile Küresel Polo Tişört Kampanyasını başlattı.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORİDA (İGFA) - 1890 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markası olan U.S. Polo Assn., bugün küresel polo tişört kampanyası 'An Icon Born from the Game'i (Oyundan Doğan Bir İkon) başlattığını duyurdu. Bu küresel kampanya, ikonik polo tişörtün otantik spor kökenlerine ve dünyanın en kalıcı stil vazgeçilmezlerinden birine dönüşümüne güçlü bir saygı duruşu niteliğindedir.

Polo tişörtün başlangıcı; hareket, rekabet ve adını aldığı oyunun ruhuyla şekillenerek polo sahalarında doğmuştur. İlk günlerinden itibaren polo tişört, polo sahalarında performans arayan oyuncular tarafından giyilmek üzere bir amaçla tasarlanmıştır. Bugün U.S. Polo Assn., bu zamansız favoriyi sadece bir moda ürünü olarak değil, spordan doğan ve tüm dünyadaki oyuncu ve tüketici nesilleri boyunca ileriye taşınan bir ikon olarak kutluyor.

Polo tişört, spor ve stilin benzersiz birleşimiyle dikkat çeken, geçmişi 100 yılı aşkın bir süreye dayanan en ikonik vazgeçilmezlerden biridir. Başlangıçta rekabetçi sporların taleplerini karşılamak için nefes alabilen pike örgü, yumuşak bir yaka ve hafif bir yapıyla tasarlanmış olup, zamanla günlük şıklık ve boş zaman giyimi için uygun, zamansız bir temel parçaya dönüşmüştür.

Polo tişört kökenlerini, sporun gerekliliklerinden dolayı yaratıldığı polo oyuncularına dayandırır. Polo oyuncuları, oyun sırasında ısı, hareket ve rüzgarla daha iyi başa çıkabilmek için uzun kollu pamuklu gömlekleri modifiye etmişlerdir. Bu fonksiyonel ve spor odaklı uyarlamalar, daha sonra polo tişört haline gelecek olan formun en erken halini temsil eder. 20. yüzyılın başlarında spor popülerlik kazandıkça, polo oyuncuları bu fonksiyonel unsurların resmileşmesine yardımcı olarak tişörtün sporla olan bağını ve işlevsel tasarımını pekiştirmişlerdir.

Yıllar geçtikçe polo tişört; kolej tarzını (preppy), lüks boş zaman kültürünü ve çağdaş spor şıklığı (athleisure) simgeleyerek polo sahalarından üniversite kampüslerine ve yönetim kurulu odalarına sorunsuz bir geçiş yapmış, dünya çapında günlük spor giyimin temel taşı haline gelmiştir. On yıllar boyunca sergilediği farklı yeniden keşifler, kalıcı adaptasyon yeteneğini kanıtlamaktadır; evrilme becerisi, polo tişörtün kalıcı geçerliliğini ve kültürel önemini garanti altına almıştır.

1890 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski spor yönetim organlarından biri olan USPA'nın resmi spor markası olarak U.S. Polo Assn., polo tişörtün tarihinde otantik bir yere sahiptir.

Milyarlarca dolarlık küresel U.S. Polo Assn. markasını yöneten ve pazarlayan şirket olan USPA Global CEO'su J. Michael Prince, 'Polo tişörtün DNA'sı, kendisine ilham veren o ilham verici spora derinlemesine kök salmıştır,' dedi. ''An Icon Born from the Game' ile sahada başlayan ve bugün ve gelecek nesiller için dünyanın her yerindeki polo oyuncularının, spor hayranlarının ve tüketicilerin nasıl yaşadığını, hareket ettiğini ve kendilerini nasıl ifade ettiğini şekillendirmeye devam eden bir mirası onurlandırıyoruz.'

An Icon Born from the Game, polo tişörtün modern kültürdeki yerini kutlarken, sporun içindeki kökenleriyle bağ kurarak bu mirası güçlendiriyor.

6 gollü Amerikan profesyonel polo oyuncusu ve U.S. Polo Assn. Küresel Marka Elçisi Nico Escobar, 'Polo tişört, sahada gerçek bir amaçla oyun için tasarlandı; ancak aynı zamanda saha dışında yemeğe giderken veya arkadaşlarım ve ailemle vakit geçirirken de giydiğim bir parça,' dedi. 'U.S. Polo Assn.'in hem performans yönünü hem de polo tişörtün günlük hayata nasıl uyum sağladığını anlamasını seviyorum.'

Escobar, 'U.S. Polo Assn.'in sporla olan otantik bağı ve dünya çapında polo oyununu destekleme biçimi, hem sahada hem de saha dışında bu markayı giymemin nedenidir,' diye ekledi.

KÜRESEL LANSMAN: AN ICON BORN FROM THE GAME

2026 Baharında 190 ülkede küresel olarak lansmanı yapılan An Icon Born from the Game, tüketicilerin spordan ilham alan markayla etkileşime girdiği her yerde U.S. Polo Assn. polo tişörtünü açıkça görünür kılmak için tasarlanmış koordineli, çok kanallı bir varlıkla hayat bulacak. Mağazalarda; markanın ikonik polo duvarları, vitrin sergileri ve görsel mağazacılık anları dahil olmak üzere özel polo tişört odak alanları; cesur renk hikayeleri, net kategorizasyon ve kampanya sloganıyla desteklenen tabelalar aracılığıyla tüm stil yelpazesini vurgulayacaktır.

Açık hava ve basılı reklamlarda, sahada çekilen kahraman (hero) görselleri polo tişörtü sahaya geri getirerek sporla olan otantik bağını güçlendirirken; dijital ve sosyal medya aktivasyonları hikayeyi kısa formlu içerikler ve küresel anlatılarla genişletecektir. Bu temas noktaları birlikte, spora kök salmış ancak günlük yaşamla ilgili gerçek bir ikon olan polo tişörtün tutarlı ve sürükleyici bir ifadesini oluşturmaktadır.

Ayrıca An Icon Born from the Game, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sporun en önemli iki etkinliği olan prestijli USPA Gold Cup® ve 26 Nisan'daki Şampiyonluk Finali ile sona erecek olan dünyanın en rekabetçi turnuvalarından biri olan U.S. Open Polo Championship® döneminde başlatılmaktadır.

Küresel Marka Pazarlama Başkan Yardımcısı Stefanie Coroalles, 'An Icon Born from the Game, gerçeğimize sahip çıkmak ve bunu küresel ölçekte cesurca anlatmakla ilgilidir,' dedi. 'Küresel Polo Tişört Kampanyası; mirası, ürünü ve kendini ifade etmeyi bir araya getirerek polo tişörtün spordan günlük hayata ne kadar çabasızca geçtiğini gösteriyor.'

Coroalles, 'Bu lansman bizim için gurur verici bir an; mirasımızı modern, görünür ve açıkça U.S. Polo Assn. hissettiren bir şekilde hayata geçiriyor,' diye ekledi.

ÜRÜN SÜTUNLARI: PLAY IT YOUR WAY (KENDİ TARZINLA OYNA)

Marka ve Ürün Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Brian Kaminer, 'Her U.S. Polo Assn. polo tişörtü; stil, konfor, işlevsellik ve otantik spor detaylarını dengeleyerek bir niyetle tasarlanmıştır,' dedi. 'Mirastan ilham alan yapıdan modern performans kumaşlarına kadar U.S. Polo Assn. koleksiyonlarımız, polo tişörtün spor kökenlerine sadık kalarak nasıl gelişmeye devam ettiğini yansıtmaktadır.'

Küresel polo tişört kampanyası, tüketiciye polo tişörtü stillendirirken 'Kendi Tarzınla Oyna' (Play It Your Way) fırsatı veren beş farklı ifade aracılığıyla ikonun çok yönlülüğünü sergiliyor.

Play It Sporty (Sportif Oyna), her dikişinde U.S. Polo Assn. mirasını taşıyan polo tişörttür. Otantik detaylar, ikonik markalama ve spordan ilham alan unsurlar içeren bu zamansız silüet, her şeyi başlatan oyuna doğrudan bağlanır. Resmi armalar, klasik kesimler ve geleneksel tasarım detayları, polo sporunun tarihini ve markanın derin köklere sahip mirasını kutlar.

Play It Classic (Klasik Oyna), günlük hayatı oluşturan anlar için tasarlanmış polo tişörttür. Sade, rahat ve stillendirmesi kolay olan bu model, her zaman işe yarayan bir şey istediğinizde başvuracağınız seçenektir. Tekrar tekrar giyilmek üzere tasarlanmış olup ister gündelik, ister rahat, ister biraz daha şık olsun, her türlü rutine sorunsuz bir şekilde uyar.

Play It in Motion (Hareket Halinde Oyna), aksiyon için mühendislik harikası performans polo tişörtü ile hareket edin. Gelişmiş teknik kumaşlar; nem emici konfor, nefes alabilirlik ve gün boyu sizinle birlikte hareket eden esneklik sağlar. Sahadaki polo oyuncuları veya hareket halindeki bir yaşam için tasarlanan bu model, dayanıklılık ve işlevselliği keskin ve modern bir görünümle dengeler.

Play It Bold (Cesur Oyna), kendini ifade etmek için üretilmiş moda polo tişörtüdür. Özgüven ve stil ile tanımlanan bu versiyon, tanıdık bir ikona kişilik ve özgürlük getirir. İster gündelik giyilsin ister bir niyetle stillendirilsin; polo tişörtün özgüvenle şekillendiğinde ve bireyin kendi şartlarına göre giyildiğinde ne kadar çok yönlü olabileceğini gösterir.

Play It Elevated (Yüksek Stilde Oyna), zarafet gerektiren anlar için üretilmiş premium polo tişörttür. Seçkin malzemeler ve düşünülmüş detaylarla hazırlanan bu model, resmi hissettirmeden şık bir görünüm sunar. Net çizgiler ve özenli bir kalıp, rahatlıkla sofistike duruşu dengeleyen, kendinden emin bir stil oluşturur.

U.S. Polo Assn.'in sezonluk polo tişörtleri; klasik nötrlerden canlı tonlara kadar geniş bir kumaş, bitiş ve renk yelpazesinde erkek, kadın ve çocuk koleksiyonlarında sunulmaktadır. Güncellenmiş tasarımlar; dokulu ribanalar, ince desenler ve yüksek yapısal detaylar içerir ve markanın imza niteliğindeki -özgünlüğün işareti ve sporun sembolü olan- Çift Atlı (Double Horsemen) logosu ile tamamlanır.

U.S. Polo Assn., markanın sorumlu tedarik ve uzun vadeli çevresel girişimlere olan bağlılığını yansıtan küresel sürdürülebilirlik programı USPA Life ile uyumlu ürünleri bünyesine katmaya devam ediyor. 2027 Baharında mağazalara gelecek olan USPA Life Polo Tişört, U.S. Polo Assn.'in en ikonik stili üzerine inşa edilmiş olup, markanın bu ikonik temel parçanın küresel ayak izini iyileştirme taahhüdünü yansıtan, özenle seçilmiş tercih edilen malzemelerle tasarlanmıştır. %100 tercih edilen pamuklu kumaştan düğme ve iplik gibi bitiş detaylarına kadar her öğe; bir U.S. Polo Assn. polo tişörtten beklenen klasik görünüm, konfor ve kaliteyi korurken etkiyi azaltmak için seçilmiştir.

U.S. Polo Assn. giyim ve aksesuarları, U.S. Polo Assn. mağazalarında ve çevrimiçi olarak uspoloassnglobal.com adresinde mevcuttur.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel ayak izi ve 1.200'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazasının yanı sıra binlerce ek dağıtım noktası aracılığıyla dünya çapında dağıtımıyla U.S. Polo Assn.; dünya çapında 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı sunmaktadır. Marka, her yıl The Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli polo turnuvası olan U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki dünyanın önde gelen birçok polo şampiyonasını yayınlayarak bu heyecan verici sporu dünya çapında ilk kez milyonlarca spor hayranı için erişilebilir hale getirmektedir.

U.S. Polo Assn., License Global'a göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte sürekli olarak dünyanın en iyi küresel spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılmaktadır. Ek olarak, spordan ilham alan marka, küresel büyüme ve spor içeriği dallarında ödüllerle uluslararası alanda tanınmaktadır. Küresel bir marka olarak elde ettiği muazzam başarı nedeniyle U.S. Polo Assn.; Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer birçok önemli medya kaynağında yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edin ve @uspoloassn hesabını takip ediniz.

USPA Global, Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA - United States Polo Association) bir iştirakidir ve milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'i yönetmektedir. USPA Global ayrıca, polo sporu içeriğinde dünya lideri olan iştiraki Global Polo'yu da yönetmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için globalpolo.com adresini ziyaret edin veya YouTube üzerinden Global Polo'ya ulaşabilirsiniz.

