Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık destekleri kapsamında 10 milyon TL'lik yatırımla uygulanan Arılar Çoğalsın Bereket Katlansın Projesi kapsamında düzenlenen arılı kovan dağıtım programına katıldı. Programda, 750 hak sahibi üreticiye kişi başı 2 adet olmak üzere toplam bin 500 arılı kovan teslim edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'ye örnek olan yatırım ve projeleri ile üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede son yıllarda üst üste hayata geçirdiği arılı kovan desteği projeleri Kayserili üreticilerden yoğun ilgi gören Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında uyguladığı Arılar Çoğalsın Bereket Katlansın Projesi kapsamında arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başvuru ve hak sahiplerini belirlemek üzere kura süreci daha önce tamamlanan projenin, 5 Mayıs Salı günü saat 05.00'te başlayan arılı kovan dağıtım programına katıldı. Başkan Büyükkılıç'a programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve müdürler eşlik etti.

Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında düzenlenen arılı kovan dağıtım programında üreticilerin ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 30 büyükşehir içerisinde tarım ve hayvancılığa en büyük desteği sağlayan belediye olduğuna dikkat çekerek, 'Totalde, 1 milyar 200 milyon lira tarım ve hayvancılığa destek vermiş olan bir Büyükşehir'den söz ediyoruz' diye konuştu.

Tarım ve hayvancılık alanında son 7 yılda imza attığı 1 milyar 200 milyon TL'nin üzerindeki yatırımla Türkiye'ye örnek olan Kayseri Büyükşehir, 'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın' Projesi ile 750 üreticiye kişi başı 2'şer adet olmak üzere toplamda bin 500 adet arı kolonisi desteği vermiş oldu.