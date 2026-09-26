İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karaburun'da nergis üretimini güçlendirmek amacıyla 300 bin nergis soğanı desteği programını başlattı. İlk dağıtımda soğanları üreticilere teslim eden Tugay, desteğin 15 mahalleye ulaştırılacağını belirtti. Karaburun'da geçen yıl 12 milyon nergis üretildiğini hatırlatan Tugay, 'Bu çok iyi bir rakam gerçekten. O yüzden desteklenmeyi hak ediyor' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun'un simgesi nergisin üretimini korumak ve artırmak amacıyla üreticiye 300 bin nergis soğanı desteği programını başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karaburun'da düzenlenen törenle nergis soğanlarını üreticilere teslim etti. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın ev sahipliğindeki programa önceki dönem İzmir milletvekillerinden Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Candaş Yeter ve Mustafa Õzuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve yurttaşlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da programda gösteri sergiledi.

Tugay: Karaburun İzmir'in canı ciğeridir

Karaburun'un İzmir için özel ve değerli bir bölge olduğunu belirten Başkan Tugay, 'Karaburun İzmir'in canı ciğeridir. Çok özel ve değerli bir bölgedir. Onun için çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin ya da belediyelerin mevzuatında 'üreticiye destek olun' diye bir şart yok. Ancak böylesine kıymetli bir değeri görmezden gelme şansınız da yok. Eğer bu şehrin evladıysanız ve değerinin farkındaysanız çalışacak, destek olacaksınız. Biz de bu geleneğe sahip çıkmaktan onur duyuyoruz' dedi.

'Ortada bir sorun varsa 'Biz ne yapabiliriz?' diye soruyoruz'

Mandalina üreticilerinin yaşadığı sorunları dinlediklerini belirten Tugay, 'Ortada bir sorun varsa kendimize 'Bu durumda biz ne yapabiliriz?' diye soruyoruz' dedi. Tugay, üreticilerin mandalinalarını boylayıp ayırabileceği ve paketleyebileceği bir tesisin kurulumu konusunun gündeme geldiğini aktardı. Karaburun'un bahçelerini daha fazla İzmirliyle buluşturmak istediğini belirten Tugay, 'Binlerce İzmirliyi buraya getirip mandalina ağaçlarından ürün toplamalarını, mandalinaları evlerine götürmelerini istiyoruz. Organizasyon ve toplanan ürünlerin ücretlerini de biz karşılayalım şeklinde değerlendirmelerde bulunduk. Söylenen her söz, iletilen her konu can kulağıyla dinleniyor ve takip ediliyor. Siz problemleriniz ve isteklerinizi bize iletmeye devam edin' ifadelerini kullandı.

'12 milyon nergis çok iyi bir rakam'

Karaburun'un nergis üretimindeki önemine dikkat çeken Tugay, 'Geçen yıl ülkemizde üretilen 43 milyon nergisin 12 milyonu Karaburun'da üretildi. Bu çok iyi bir rakam ve desteklenmeyi hak ediyor. Bu yıl üreticilerimize 300 bin nergis soğanı dağıtacağız' dedi. Başkan Tugay, törenin ardından soğanları üreticilere teslim etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2026 dikim döneminde nergis soğanlarını Karaburun'un 15 mahallesine ulaştıracak.

Girgin Erdoğan: 'Karaburun'un tarımsal geleceğine yapılan bir yatırım'

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın gerçekleştirdiği nergis soğanı dağıtımını sadece bir destek değil, Karaburun'umuzun tarımsal geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Toprağımızla buluşacak her soğan yeni bir üretimin başlangıcıdır. Üretilen her nergis ise üreticimizin emeğine, aile ekonomisine ve Karaburun'un yerel kalkınmasına katkı demektir. Sizler toprağınızı işledikçe bu toprakların hikayesi yaşamaya devam edecektir' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki her dört nergisten biri Karaburun'dan

Karaburun'un nergis üretimindeki gücü rakamlara da yansıyor. 2025 verilerine göre Türkiye genelinde 942 bin 300 metrekarelik alanda 43 milyon 568 bin adet nergis üretildi. İzmir'de ise 353 bin metrekarelik alanda 12 milyon 2 bin adet nergis yetiştirildi ve kentteki üretimin tamamı Karaburun'da gerçekleştirildi. Bu rakamlarla Karaburun tek başına Türkiye nergis üretiminin dörtte birinden fazlasını karşılarken İzmir, üretim alanı ve miktarında Mersin'in ardından Türkiye'de ikinci sırada yer aldı.