Ordu Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Ünye ilçesine bağlı Gürecülü Mahallesi'nde vatandaşların uzun yıllardır beklediği yol sıcak asfalt konforuna kavuşturuldu.

ORDU (İGFA) - Ordu genelinde mahalle ve grup yollarını daha güvenli ve konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez eğitim kurumuna ulaşımı sağlayan Gürecülü Mahallesi yolunda asfalt çalışmasını tamamladı.

Özellikle öğrenciler ve mahalle sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan yol, yapılan çalışma ile modern bir görünüme kavuşurken ulaşım da daha güvenli hale geldi.

MUHTAR GÜR'DEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürecülü Mahallesi Muhtarı Ceyhan Gür, yolun uzun yıllardır mahalle sakinlerinin önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Yolumuz bayağı sıkıntılı bir yerdi. Ayrıca burası okul yolu olarak kullanılıyor. Yağmur yağmasıyla birlikte yolumuzda su birikintileri oluşuyordu. Yaşadığımız bu sıkıntılara kayıtsız kalmadılar. Mahallemiz sıcak asfalt ile buluştu. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Halkımız çok memnun ve mutlu. Mahallemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.'

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.