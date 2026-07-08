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Programın ikinci durağı olan İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Merkezi'nde ise katılımcılar; Dijital Oda, Sürükleyici Deneyim Odası, Sanal Gerçeklik Odası ve Dijital Koridor'da teknolojiyle buluştu. Artırılmış gerçeklik alanındaki Bonzai Bahçesi'nde Japon zen estetiğinin doğa, zaman ve dinginlik anlayışını dijital deneyimle keşfeden katılımcılar, unutulmaz anlar yaşadı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepeliler, Miniatürk'te Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen 138 mimari eserin 1/25 ölçeğinde hazırlanan minyatür modellerini yakından inceleme fırsatı buldu.

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Maltepe Belediyesi'nin temmuz ayındaki ikinci yaz gezisi programında katılımcılar, Beyoğlu'nun Sütlüce semtinde bulunan Miniatürk ile İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Merkezi'ni ziyaret etti.

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