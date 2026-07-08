Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Atlı Jandarma Timleri, Kuşadası Milli Parkı'nda devriye faaliyetlerini sürdürürken ziyaretçileri yangın riski, çevre koruma ve doğal yaşam konusunda bilgilendiriyor.

AYDIN (İGFA) - Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Atlı Jandarma Timleri, Kuşadası Milli Parkı'nda denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Doğal yaşamın korunması, orman yangınlarının önlenmesi ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen devriyelerde ekipler, vatandaşlara çevre kuralları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Atlı Jandarma Timleri, milli parkta devriye sırasında ziyaretçilere ateş yakılmaması, mangal, semaver ve tüp kullanılmaması, araçların yalnızca belirlenen otopark alanlarına park edilmesi, endemik bitki türlerinin korunması ve yaban hayvanlarının beslenmemesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinden, Aydın İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen Atlı Jandarma Timlerimiz, Kuşadası Milli Parkı'nda devriye görevini sürdürüyor. ????



Personelimiz, devriye faaliyetleri esnasında karşılaştıkları vatandaşlarımıza;



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Ekipler ayrıca, olta balıkçılığı da dahil olmak üzere her türlü avcılık faaliyetinden kaçınılması ve ziyaretçilerin yalnızca belirlenen gezi güzergâhlarını kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası Milli Parkı'nda doğal yaşamın korunması, yangın riskinin en aza indirilmesi ve vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.