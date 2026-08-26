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BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) sisteminin deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin test faaliyetleri kapsamında, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşları başarıyla icra edildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iN7IOYr51W

Bakanlığın paylaşımına göre, test uçuşları TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde icra edildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) sisteminin deniz platformlarında kullanımına yönelik test faaliyetlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

KALKAN DİHA'nın TCG Anadolu ve TCG Burgazada'da test uçuşları başarıyla tamamlandı.

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