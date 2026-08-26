KALKAN DİHA'nın TCG Anadolu ve TCG Burgazada'da test uçuşları başarıyla tamamlandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) sisteminin deniz platformlarında kullanımına yönelik test faaliyetlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın paylaşımına göre, test uçuşları TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde icra edildi.

Deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen uçuşların başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Testlerin başarıyla sonuçlanması, insansız hava araçlarının deniz platformlarındaki kullanım alanının genişletilmesi bakımından dikkat çekti.

Kaynak: RSS