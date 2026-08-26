KALKAN DİHA'nın TCG Anadolu ve TCG Burgazada'da test uçuşları başarıyla tamamlandı.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) sisteminin deniz platformlarında kullanımına yönelik test faaliyetlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın paylaşımına göre, test uçuşları TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde icra edildi.
Deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen uçuşların başarıyla tamamlandığı bildirildi.
BAYKAR Makine A.Ş. tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) sisteminin deniz platformlarında kullanılmasına ilişkin test faaliyetleri kapsamında, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşları başarıyla icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iN7IOYr51W— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2026
Testlerin başarıyla sonuçlanması, insansız hava araçlarının deniz platformlarındaki kullanım alanının genişletilmesi bakımından dikkat çekti.