İzmir'de İnciraltı'nda kanadına dolanan misina nedeniyle uçamayan ve yaşamı tehlikeye giren martı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, İnciraltı'nda kanadına misina dolanarak mahsur kalan martının yardımına koştu.

Müze gemisinin sabitleme şamandırası çevresinde misinaya takılan martı, kanadına dolanan misina nedeniyle uçamaz hale geldi. Ekipler, martıyı zarar vermeden kurtarmak için dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttü. Başarıyla kurtarılan martı, sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla bir süre gözlem altında tutuldu. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.