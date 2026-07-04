Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, terör örgütü PKK ile yürütülen sürecin geldiği noktayı değerlendirerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güvenlik noktalarının kaldırılması, terör örgütüne yönelik hukuki düzenleme iddiaları ve iktidarın politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

'20 ay önce PKK ve Abdullah Öcalan'la başlayan müzakereler son süreçte hızlı bir teslimiyete dönüşerek ilerlemeye devam ediyor. Ne demek istiyorum? Bakın en son alınan kararla Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da teröre karşı mücadelenin bel kemiğini oluşturan ve bütün yol ağını kontrol eden 2763 güvenlik noktası kaldırıldı. Evet, yanlış duymadınız.

Peki PKK silah bıraktı mı? Hayır. PKK silah depolarının yerini gösterdi mi? Hayır. Terörist yapısını tasfiye etti mi? Hayır. Buna rağmen Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yollardaki bütün güvenlik işlemleri sona erdirildi. Yani artık PKK'lılar çok rahatlıkla yolları kullanacaklar. Bu arada bir başka gelişme de Çerçeve Yasa denilen yasa taslağının Türkiye Büyük Millet

Meclisi'ne girecek olması.

Bu PKK'lılar ve Abdullah Öcalan için yapılacak hukuki düzenlemeleri içeriyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin verdiği habere göre Çerçeve Yasa Taslağı önce Abdullah Öcalan'ın onayına sunulmuş. O evet olur demiş, onun üzerine Türkiye Büyük Millet

Meclisi'ne götürülüyormuş.

İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir narkoterör örgütünün elebaşısı mahkum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek yasa taslağına olur verebilecek konuma getirildi.

Bu arada AK Parti yetkililerinden Türk Milletinin tepkilerine karşı tepkiler yükseliyor. Hayret ediyorum. Evet, Bülent Turan dün şöyle bir açıklama yaptı. Evet, '40 yıl kaybettik, bir 40 yıl daha kaybetmemizi mi istiyorsunuz? Neden Türk bayraklarıyla protesto ediyorsunuz?' diyor bu terörle müzakere ve terör örgütüne teslimiyeti kabul etmeyen yurttaşlarımıza.

Bülent Bey, 40 yıl kaybetmedik, vatanımızı muhafaza ettik. Türkiye'nin bir terör örgütü ve onu destekleyen emperyalist güçler tarafından bölünmesi engellendi. Siz buna kayıp mı diyorsunuz? Bu uğurda hayatını kaybetmiş şehitlerimizin boşa öldüğünü mü, daha 20'li yaşlarında, şehit olduklarını ifade ediyorsunuz? Binlerce, on binlerce gazimizin boşuna mı kanını döktüğünü söylüyorsunuz? Hayır, bu 40 yıl terörle mücadele boşa geçmedi. Vatanın birliği savunuldu, müdafaa edildi. Evet, bu artık terörle müzakere olmaktan çıkmış, ne yazık ki teröre teslimiyet sürecine dönüşmüştür.

Zafer Partisi olarak bu süreç başladığı günden beri; 'Mehmetçik katillerini affetmeyin', 'Mehmetçik katillerine af yok!', 'Bebek katillerine af yok!', 'Türkiye terörü yendi ve yener. Tekrar yener, tamamen yok eder' diyerek Türk Milletinin vicdanında ve aklında taşıdığı gerçeği siyasette dile getirdik. Bundan sonra da dile getirmeye devam edeceğiz.'