Bundan tam 112 yıl önce Türk yurdu Balkanları kaybettik...

Ancak bu öyle sıradan bir kayıp değildi.

Çünkü Osmanlı-Türk devleti genel kabul gördüğü üzere Balkanlar sebebi ile bir Avrupa devleti idi ve kaybedilen Avrupa Türkiyesi oldu.

Kaybedilen sadece vatan toprağı değil aynı zamanda büyük bir nüfusu içeriyordu. Yüzbinlerce insanımızı kaybettik. Tecavüz ve katliam âdeta diz boyu idi. Kan ve gözyaşı vardı. Ardından elimizde kalan topraklar olan bugünkü Türkiye'ye 800.000 civarında insanımız göç etmek zorunda, kaldı.

Avrupa Türkiyesi yani Balkanlar gitti elimizden. Asya Türkiyesi olarak adlandırdığımız Anadolu kaldı. O da Sevr Anlaşması ile elimizden gidiyordu ama buna Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları mani oldu.

Bu vatan kayıplarında ihanet, gaflet ve, dalâlet vardı.

Bugüne kadar bu vatan kaybını doğru dürüst hiç sorgulamadık. Suçluları ve sorumluları yargılamadık... Vur patlasın çal oynasın misali yaşamaya devam ettik.

Kaybettiğimiz topraklar bugünkü Türkiye'nin en az dörtte biri kadardı!

Arkamızda bıraktığımız soydaşlarımız halen, Türk olmaktan dolayı büyük sıkıntı içindeler.

Sevr'e ile teslim edilen Anadolu topraklarının nasıl kurtarıldığını ve hangi bedeller ödendiğini binlerce kez anlattık...

Şimdi elimizde kalan son topraklar olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kaybedilmek üzere olduğu kanaatindeyim.

Yine ihanet, gaflet ve dalâlet var diye düşünüyorum.

Buradan öncelikle Balkan Türkleri olmak üzere Türk Milletinin bütün mebsuplarına sesleniyor; vatanınıza ve devletinize sahip çıkın diyorum.

Devletinizi ve milli üniter yapıyı çocuk katillerinden müteşekkil bir terör örgütü ile paylaşmayınız diye bir kez daha söylüyorum.

Sizi aldatıp kandırmak isteyenlerin, tuzağına düşmeyiniz. Milliyetçi ve Atatürkçü görünümlülere itibar etmeyiniz.

Önünüzü Balkanlar'da başımıza gelen kan ve gözyaşından ibâret yakın geçmişimiz aydınlatsın!

Özellikle Balkanlardan gelen Türkler bir seferberlik yaparak, vatanı ve devleti kaybedince, başlarına neler geldiğini Anadolu Türklerine anlatmalıdır. Aksi halde aynı şeylerin yaşanması kaçınılmazdır.

Terörle müzakere, teröristlere af, teröristlere siyaset hakkı tanınması ve bölücü terörün anayasal hak taleplerinin karşılanması bana göre post modern bir Sevr demektir.

Bunların hiç biri Türk Milleti tarafından kabul edilemez. Onun için Türk Milletine gelin "Balkanları kaybettik Türkiye'yi kaybetmeyelim" diye sesleniyorum.

Özcan PEHLİVANOĞLU

05 Kasım 2025 / İzmir