Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda yerle bir olan Avrupa, büyük yıkımdan 75 yıl sonra savaş ekonomisiyle büyümeye karar verdi. Uluslararası Yatırım Uzmanı ve İş İnsanı Abide Gülel Saral, Avrupa’nın savaşa dayalı ekonomik büyüme planlarını değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa’nın savaşa dayalı ekonomik büyüme planlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Yatırım Uzmanı ve İş İnsanı Abide Gülel Saral, savaşın bedelinin ekonomik çöküş olsa da Rusya tehdidi nedeniyle Ukrayna’ya destek veren Avrupa, savaşın Avrupa’ya yayılma riskini de göze alarak savaş ekonomisine geçmeyi tercih ettiğini söyledi.

"Ukrayna, 2026 yılına kadar yaklaşık 120 milyar ABD doları ekonomik üretim (GSYİH) ve neredeyse 1 trilyon ABD doları sermaye stoğu kaybedecek" diyen Abide Gülel Saral, "Savaşmayan üçüncü ülkelerin yaklaşık 250 milyar ABD doları üretim kaybıyla karşı karşıya kalması bekleniyor ve bunun 70 milyar ABD doları tek başına Avrupa Birliği tarafından karşılanacak. Yaklaşık 15-20 milyar ABD doları ise yalnızca Almanya tarafından karşılanacak" dedi.

Savaş ekonomisi ekonomik refahı nasıl etkileyeceği yönündeki soruya, "Harcamalar yüksek teknolojili, bölgesel olarak üretilen silahlara yönelik olursa, artan savunma harcamaları Avrupa'nın ekonomik büyümesini ve endüstriyel tabanını önemli ölçüde artırabilir" diyerek yanıtlayan Abide Gülel Saral, tespitlerinde şunları kaydetti:

"Hükümetler yıllık savunma harcamalarını NATO'nun GSYİH'nın %2'lik hedefinden %3,5'ine çıkarırsa ve ABD'de tasarlanan ve çoğunlukla ABD'de üretilen silahları satın almaktan yerli yeniliklere geçerse gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yılda %0,9 ila %1,5 oranında artabileceğini gösteriyor. Avrupa ülkeleri, ABD'nin yardımı olmadan gelecekteki çatışmalarda kendilerini savunmak gibi bir olasılık ile karşı karşıya kalıyor. Çünkü ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz ay Avrupa'yı kendi güvenliği için "sorumluluk" almaya çağırmıştı. Savunmaya yönelik daha fazla hükümet harcamasının anlamlı bir ekonomik artışa dönüşmesinin anahtarlarından biri yerli silahlar ve ileri askeri teknolojiler. Bunun iki nedeni var. Birincisi, AB'nin yaptığı gibi silahları çoğunlukla ithal etmek yerine yerel firmalardan silah siparişi vermek, yerel üretimi artıracak, GSYİH'yi yükseltecek ve maaşların Avrupa ekonomisinde harcanmasıyla iş yaratacak. İkincisi, son teknoloji ürünü askeri teçhizat yerel olarak tasarlandığında, bu süreçte edinilen bilgi yurtdışında kalmak yerine yerel olarak da yayılıyor ve ekonominin tamamına teknolojik taşmalar yaratıyor. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'de askeri araştırma ve geliştirmedeki artış, genel ekonomide üretkenlikte "önemli" bir artışa yol açtı. Avrupa’da savaş ekonomisine geçişin olumlu etkileri yaklaşık beş yıl içinde görülecek. Avrupa’nın savaş sanayinde kendi kendine yeterliliğe ulaşmak için ise bir beş yıla daha ihtiyaç var.”