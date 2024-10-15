Alüminyum sektöründe ülkemizin en önemli üreticileri arasında yer alan PMS Alüminyum, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve sektörün dünyadaki en önemli buluşmalarından biri olan Aluminium 2024 Fuarı’nda, son teknoloji ürünlerini gururla sergiledi. PMS, fuar kapsamında özellikle 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye almayı planladığı yeni 60 mn (14 inç) ekstrüzyon presini, yeni projeleri ve TEKNOSAB’da devreye aldığı yeni fabrika yatırımlarını fuarda tanıtma imkânı buldu.

BURSA (İGFA) - Alüminyum sektöründe 1988 yılından beri üretim yapan ve sektörün Türkiye’deki en önemli üreticileri arasında yer alan PMS Alüminyum, alüminyum endüstrisi ve ana uygulama alanları için dünyanın en önemli ticaret fuarı olan Aluminium 2024 Fuarı’nda yerini aldı.

8 - 10 Ekim 2024 tarihleri arasında Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve alüminyum üreticilerini, yarı mamul, mamul ve yüzey işleme tedarikçilerini bir araya getiren fuarda PMS, son teknoloji ürünlerini gururla sergilerken, fuar süresince Hall 3- C20 no’lu standında ziyaretçilerini ağırladı.

Bu yıl 14. kez düzenlenen fuar kapsamında PMS, en son teknoloji ile geliştirdiği yüksek kalite standartlarındaki inovatif ürünleri sergilerken, özellikle 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye almayı planladığı yeni 60 mn (14 inç) ekstrüzyon presini, yeni projeleri ve TEKNOSAB’da devreye aldığı yeni fabrika yatırımlarını fuarda tanıtma imkânı buldu.

“YERLİ ÜRETİCİLERİN DAHA FAZLA DESTEKLENMEYE İHTİYACI VAR”

Fuar süresince, dünyada yaşanan durgunluğun etkilerini sektörel olarak da yakından hissettiklerini aktaran PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, “Yeni 14 inç ekstrüzyon presimizi ve TEKNOSAB’da devreye aldığımız yeni fabrikamızı globaldeki müşterilerimize daha detaylı olarak aktarma fırsatımız oldu. TEKNOSAB’da 108 dönüm arazi üzerinde ilk etapta 42 bin metrekarelik kapalı alanda üretimlerimize devam ediyoruz. Burada daha da genişleme alanımız bulunuyor. 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye almayı planladığımız projemiz ile birlikte, halihazırda hem DOSAB hem de TEKNOSAB’daki tesislerimizde, 6 adet ekstrüzyon presimiz ile profil tesisimiz ve levha rulo üretim tesisimiz, toplamda yıllık 70 bin tonluk kapasiteye ulaşıyor olacak. Yeni 60 mn (14 inç) presimizle birlikte, ithalatı azaltıp ihracatı artırabileceğimiz üretime odaklanıyoruz. Bu anlamda taleple beraber yeni yatırımlara odaklanarak, istihdama da katkı sağlama amacındayız. Tabii dünya konjonktürel ve ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçiyor. Özellikle Avrupa’da yaşanan durgunluğu fuar süresince net olarak gözlemledik. Bu zorlu süreçte, yerli firmalarımızın ayakta kalması, küreselde rekabetçi olabilmeleri ve ithalat oranlarını düşürmek için sektörün bakanlık seviyesinde daha fazla desteklemesine ihtiyaç var. Bu noktada bizler, ülkemize daha fazla katma değer sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.