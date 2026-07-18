Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Uludağ'da bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Uludağ Premium Ultra Trail heyecanına ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlen Uludağ Premium Ultra Trail, 23 ülkeden gelen yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla başladı.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Uludağ 2'nci Oteller Bölgesi'nde 17-18-19 Temmuz tarihleri boyunca sürecek Uludağ Premium Ultra Trail'in açılış törenine katıldı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, ilgili kurum temsilcileri, sponsor firma yetkilileri ve çok sayıda sporsever de açılışta yer aldı.





'DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Yarış açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Hazırlık yapmış olsaydım 16 kilometrelik parkurda koşmayı çok isterdim. Gelecek yıl düzenlenecek 10. Uludağ Premium Ultra Trail'i çok daha coşkulu ve geniş katılımlı bir şekilde gerçekleştirmek için çalışacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak organizasyona destek vermeyi sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ve dereceye girecek sporcuları da tebrik ediyorum' dedi.





23 ÜLKEDEN 3 BİN SPORCU KATILIYOR



Uludağ Premium Ultra Trail'e bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Bangladeş, İspanya, Kanada, Türkmenistan, İngiltere, İran, Güney Kıbrıs, Avustralya, Polonya, Japonya, KKTC, ABD, Finlandiya, Slovakya, Fransa, Güney Kore, Brezilya, Almanya, Hollanda, Malezya ve Yunanistan'dan 3 bine yakın sporcu katıldı. Sporcular; 70 kilometre, 42 kilometre, 30 kilometre, 16 kilometre ve 6 kilometre olmak üzere beş farklı parkurdan kendilerine uygun olan rotada mücadele edecek.