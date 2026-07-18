Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Tam Gün Yaz Spor Okulları'nın ilk dönemi tamamlandı. 3 hafta 16 farklı branşta eğitim alan 90 çocuk, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün çocukların yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla düzenlediği Tam Gün Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem sona erdi. 29 Haziran'da başlayan programlara, yoğun ilgi oldu.

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan 3 haftalık eğitim programı boyunca öğrencilere; futbol, basketbol, voleybol, kort tenis, bocce, akıl zeka oyunları, halk oyunları, sokak oyunları, drama, temel cimnastik, badminton, modern dans, el sanatları, squash, savunma sporu ve yüzme olmak üzere toplam 16 farklı branşta eğitimler verildi.

Dönemi başarıyla tamamlayan 90 çocuk için Altınşehir Gençlik Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene Nilüfer Belediye Başkan Vekili İbrahim Mart, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, eğitmenler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Çocukların dönem boyunca öğrendiklerini sergilediği gösteriler, salonu dolduran ailelerden alkış aldı. Gösterilerin ardından protokol üyeleri, başarı gösteren öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

İKİNCİ DÖNEM 20 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

İlk dönemin ardından, Tam Gün Yaz Spor Okulları'nda ikinci dönem heyecanı 20 Temmuz'da başlayacak. Çocuklara farklı aktiviteler sunacak yaz okulu, 7 Ağustos'a kadar devam edecek.