On binlerce çocuğun spor yaptığı, kötü alışkanlıklardan uzak kaldığı ve sporun iyileştirici gücüyle buluştuğu Adana Büyükşehir Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çok önem verdiği ve her yıl on binlerce çocuğun çeşitli branşlarda eğitim gördüğü Yaz Spor Okulları'nın açılışı, Akkapı Güney Yıldızı Stadı'nda, velilerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Coşkuyla gerçekleşen açılışa katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer şunları söyledi: ' Bizim en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz Yaz Spor Okulları'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Spor şehri Adana'da, 12 branşta, toplam 93 mahallede ve 200'ün üzerinde usta öğreticimizle on binlerce çocuğumuza ulaşıyoruz. Çocuklar bizim umudumuz, çocuklar bizim geleceğimiz. Keyifli güzel zaman geçirmenizi diliyorum. Tüm evlatlarımıza keyifli, spor dolu ve harika bir yaz diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Başarılar çocuklar!'

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda on binlerce çocuk çeşitli branşlarda eğitim görüyor ve yetenekli olanlar spor kulübüne kaydedilerek önemli başarılara imza atmalarının yolu açılıyor.

Bu yıl çocuklar basketbol, atletizm, satranç, kürek, futbol, jimnastik, tenis, kano, taekwondo, voleybol, güreş ve yüzme branşlarında eğitim görecek.