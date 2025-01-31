Uludağ Alan Başkanlığı, Uludağ'da 7432 Sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurular ile değerlendirilecek proje hizmetlerinin 2025 yılı tarifelerinde güncelleme yaptı.BURSA (İGFA) - Uludağ Alan Başkanlığı, 'Milli Park' vasfı düşürülen Uludağ için 2025 yılı ücretlerini belirledi. Geçen yıl 7 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle belirlenen ücretler, bu yıl yeniden değerleme oranında güncellendi.

Pek çok faaliyetin satın alınabilir hale getirildiği ücretler arasında Uludağ'da inşaat ruhsatı, kazı izni ve sondaj izinleri gibi her türlü izin 9 bin 122 TL olarak belirlendi.

Uludağ'da ticari film ve video çekimleri için günlük 20 bin 540 TL, ticari fotoğraf çekimi günlük bin 174 TL aylık 17 bin 606 TL, yıllık ise 157 bin 369 TL oldu. 7432 ve 2863 sayılı Kanunlar kapsamında avan proje (ön hazırlık) değerlendirmesinde başvuru başına 3 bin 421 TL istenecek.

Ayrıca 2025 ücret listesinde yeni tarifeler şöyle;

Basit onarım, temizlik görüş taleplerinde başvuru başına9 bin 122 TL,

Uludağ alanına ilişkin bilgi (çıktı) talebi evrak başına 343 TL iken pafta başına 684 TL,

Kiralama ve tahsis talepleri için inceleme alanı başına 4 bin 561 TL,

7432 sayılı Kanun kapsamında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunan turizm işletmelerin İzin Belgesi talebi belge başına 34 bin 625 TL,

Turizm işletmecilerine verilecek Yeterlilik Belgesi talebi ise belge başına 27 bin 700 TL olması

7432 sayılı Kanun kapsamında sahne, sistem, stant, platform kurulmasına ilişkin başvurular; hafta içinde günlük 52 bin 817 TL iken, hafta sonu günlük 70 bin 423 TL.