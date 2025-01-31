Muğla'da Dalaman ile Fethiye’yi birbirine bağlayan ve yap işlet devret modeli ile yapılan Göcek Tüneli’nin devir tarihi yaklaşırken sürenin 20 Mayıs 2030’a kadar uzatılmasına Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş isyan etti.

Göcek Tüneli’nin Ücretsiz Olacağı Beklenirken Süre Uzatıldı!

MUĞLA (İGFA) - Muğla’da Dalaman ile Fethiye arasında bulunan ve Türkiye’nin en kısa ancak en pahalı tünellerinden biri olarak bilinen Göcek Tüneli ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Vatandaşlar, daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda tünelin 31 Aralık 2025 itibarıyla ücretsiz olmasını beklerken, CİMER’e yapılan başvuru sonucunda sürenin 5 yıl daha uzatıldığını öğrendi.

Göcek 1. Tüp Tüneli, 02 Mayıs 2002 tarihinde Yap-İşlet-Devret yöntemiyle ihale edilerek 20 Ocak 2032 yılına kadar Göcek Tüneli İnşaat ve Taahhüt A.Ş’ye devredilmişti. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın daha önce yaptığı açıklamalara göre tünelin 31 Aralık 2025’te Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devredileceği belirtilmişti.

Ancak CİMER aracılığıyla yapılan yeni başvuruda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gelen resmi yanıtta, tünelin devredilme tarihinin 20 Mayıs 2030 olduğu bildirildi. Bu durum, tünelin beklenenden 5 yıl daha ücretli olacağı anlamına geliyor.

Fethiye ve Dalaman arasındaki alternatif yolun durumu da tartışmaya açıldı. Dalaman Belediye Başkanı, konuyla ilgili Sözcü TV’ye yaptığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Süre uzatma kararına tepki gösteren Başkan Durmuş, “Biz bu yılın sonunda tünelin ücretsiz olacağına sevinirken bir 5 yıl daha sürenin uzatıldığını öğrendik. Göcek Tüneli’nin devrini 2030 yılından sonra da uzatacaklarsa bize bunu söylesinler. Gerekirse alternatif yolun bakım ve onarımını belediyeler olarak biz üstlenelim ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunalım. Yetkililerin bu konuda adım atmasını bekliyoruz ”dedi.

Göcek Tüneli’ne yapılan zamları da eleştiren Başkan Durmuş; “2024 yılında Göcek Tüneline 3 defa zam geldi.

940 metre olan tünele şuanda 60 Türk Lirası ödüyoruz. 2006 yılında 3 Türk Lirası ile başlayan fiyat bugün geldiğimiz noktada 60 Türk Lirası oldu. Sorgusuz sualsiz 3 defa zam yapıldı. Kime göre, neye göre, kim tarafından nasıl yapıldığını hiçbir yetkili açıklama yapmıyor. Ben yaptım oldu mantığıyla herkes kendi işinin peşinde oluyor. Bu yılda acaba zam gelecek mi derken ocak ayının ilk günlerinde, asgari ücret daha belli olmadan Göcek Tüneli 60 Türk Lirası oldu” ifadelerini kullandı.