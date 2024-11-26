Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu''nda kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşımı ile haberleşme altyapıları hakkında sunum yaptı. Bakan Uraloğlu, yatırım portföyünde bulunan 2 bin 667 projeye 2 trilyon 295 milyar lira yatırım gerçekleştireceklerini bildirdi. Bakanlığın yeni bütçesi komisyonda kabul edildi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesini sundu. Uraloğlu, Bakanlığın 8 merkez, 5 ilgili, 2 bağlı ve 2 ilişkili kuruluş olmak üzere; 17 genel müdürlük ve 10 başkanlıktan oluştuğunu belirterek, Ülke genelinde 131 bin Bakanlık personelimiz ile birlikte 2 bin 3 şantiyede çalışanlarımız dahil toplam 223 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. ifadelerini kullandı.

Bakanlığın temel faaliyet alanının insan, yük ve veri hareketliliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaşım sistemleriyle dünyada öncü olmak için çalışıyoruz. dedi.

MARMARAY 62 MİLYON TON KARBON EMİSYONU AZALTIMI SAĞLADI

2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında, karayolu taşımacılığındaki yıllık yük payını azaltarak demiryolu taşımacılığını artırdıklarını ifade eden Uraloğlu, Kurumsal karbon ayak izi hesabını yapan ilk Bakanlık olarak sadece Marmaray projemizde 62 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık. Projelerden sağlanacak emisyon azaltımları karbon borsalarında krediye dönüştürülecektir. Bu vizyon doğrultusunda, üniversitelerimizle yakın iş birliği de yaparak geleceğimizin teminatı gençlerimizle buluşuyor ve ülkemizi geleceğe birlikte taşıyoruz. şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birleştiren stratejik bir konumuna işaret eden Bakan Uraloğlu, "Sadece 4 saatlik uçuş mesafesiyle, 1,5 Milyar insanın yaşadığı ve toplam 51,2 Trilyon Dolar Gayri Safi Milli Hasılaya sahip 67 ülkenin merkezindeyiz. Avrasya lojistiğinin merkezinde yer alan ülkemiz, Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Orta Koridor ile Çini Avrupaya bağlarken, planladığımız Uluslararası Kalkınma Yolu Koridoruyla da küresel rekabet gücümüzü sağlamlaştırıyoruz" dedi.

KALKINMA YOLU İÇİN 727 KİLOMETRE YENİ DEMİRYOLU HATTI

Orta Koridor üzerinden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile Çinden Türkiyeye ulaşan yükleri Marmaray ile Avrupaya ulaştırdıklarını anlatan Uraloğlu, Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki mesafeleri kısaltacak Zengezur Yolu, Bakü Limanı'nı doğrudan ülkemize bağlayacaktır. Çin, Doğu Asya ve Hindistandan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupaya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde uluslararası iş birliği çalışmalarımız devam ediyor. Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2 bin 94 kilometre demiryolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, 923 kilometre karayolu koridoru içinse 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık. dedi.

AK PARTİ İKTİDARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLARIN 280,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2002-2024 yılları arasında AK Parti iktidarında gerçekleştirilen yatırımların 280,6 milyar dolara ulaştığını belirten Uraloğlu, Demiryolu yatırımlarının proje büyüklüğü payını 2013'te yüzde 33ten, 2023'te yüzde 53e ve 2024te yüzde 55e çıkardık. Yatırım portföyümüzde bulunan 2 Bin 667 projeye 2 Trilyon 295 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz. 2024 yılında, Bakanlığımızın tüm sektörleri için 351 milyar 379 milyon lira yatırım ödeneği tahsis edildi. 28 ilimizde toplam yatırım tutarı 112 milyar lira olan 50 projeyi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. 2025 yılı yatırım teklifimizi geçtiğimiz yıla oranla yüzde 26,9 artışla 482 milyar lira olarak teklif ettik. şeklinde konuştu.

YHTLER 92 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu, demiryolu sektörüne ilişkin açıklamalarda da bulunarak Ülkemize kazandırdığımız Hızlı Trenler ile bugüne kadar toplam 92 milyon yolcu taşınmıştır. 13 bin 919 kilometreye ulaştırdığımız demiryolu hat uzunluğunu, 2028de 17 bin 287 kilometreye, 2053te ise 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. dedi. Uraloğlu, 2009 yılında dünyada hızlı tren işletmeciliğine geçen 8. ülke olarak; Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara - Konya  Karaman, Ankara - Sivas hatlarıyla 11 ili doğrudan hızlı tren ile buluşturduklarının altını çizdi.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE DEMİRYOLU KULLANIMI ARTACAK

Karadeniz doğalgazı rezerv alanına hizmet edecek ve bölgenin kalkınmasında kritik bir rol üstlenecek Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı bağlantısı için yapım işi hazırlıklarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, Lojistik sektöründe demiryolu kullanımını artırma hedefiyle, Çukurova Bölgesi'ndeki liman, sanayi ve serbest bölgelerin iltisak hattı bağlantılarını planladık. Demiryolu sektöründe tüm raylı sistem araçlarının milli ve yerli imkanlarla tasarımı ve üretiminin gerçekleştirilmesine öncelik veriyoruz. dedi.