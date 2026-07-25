Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Ziraat Odası iş birliğiyle hizmete açılan Salihli Yaprak, Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı, doğru tarım uygulamalarıyla üreticilerin yüzünü güldürüyor. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören laboratuvarda yapılan analizler sayesinde çiftçiler, doğru gübreleme ve sulama yöntemleriyle hem verimi hem de ürün kalitesini artırıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hamleleriyle üreticilerin yanında yer almaya devam ediyor. Doğru tarım tekniklerini yaygınlaştırarak hem ürün kalitesini yükseltmeyi hem de toprak sağlığını korumayı hedefleyen Büyükşehir, Salihli Ziraat Odası ortaklığıyla bölgeye kazandırdığı Yaprak, Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı'nda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 9 Mart 2026 tarihinde kapılarını açan tesiste bugüne kadar 177 toprak, 8 yaprak ve 210 su analizi olmak üzere toplam 395 analiz gerçekleştirildi. Uzman kadro tarafından incelenen numuneler doğrultusunda üreticilere bilimsel rehberlik sunuluyor.

'Bilinçli Tarım İçin Analiz Şart'

Laboratuvarın bölge çiftçisi için hayati bir rol üstlendiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, projenin merhum Ferdi Zeyrek döneminde başlayıp Besim Dutlulu ile tamamlandığını belirterek şunları söyledi: 'Çiftçilik yapan, doğru, akıllı ve kaliteli üretim hedefleyen her üretici toprağını ve suyunu analiz ettirmek zorundadır. Tarlanın farklı noktalarından alınan numuneler uzman arkadaşlarımıza ulaştırılıyor ve yüzde yüz güvenilir sonuçlar elde ediyoruz. Bu analizler sayesinde toprağın ne kadar gübreye ihtiyacı olduğunu görüyor, sulama suyundaki bor gibi kritik unsurları kontrol edebiliyoruz. Sonuç olarak hem cebimizi hem toprağımızı koruyan harika bir tesise kavuştuk.'

Kar Amacı Yok, Çevre İlçelerden de Talep Var

Laboratuvarın ticari bir kaygı gütmediğini ve kamu yararına çalıştığını vurgulayan Yalvaç, test maliyetlerinin piyasaya göre çok daha hesaplı olduğunu ifade etti. Sadece Salihli'den değil, çevre ilçelerden ve diğer ziraat odalarından da numunelerin geldiğini belirten Yalvaç, 'Gerekirse toprağı biz gidip tarladan alıyor, testini yapıp sonuçları birkaç gün içinde üreticimize ulaştırıyoruz. Yeter ki çiftçimiz toprağını ve suyunu analiz ettirsin' dedi. 600 bin dekarlık üretim alanına sahip Salihli'de 40-50 çeşit yazlık ve kışlık ürün yetiştiğini aktaran Yalvaç, kurumsal yapının devreye girmesiyle büyük-küçük tüm üreticilerin ilgisinin katlandığını sözlerine ekledi.

Dönem Sulama Dönemi: Odak Su Analizlerinde

Laboratuvarda görevli Ziraat Mühendisi Selma Yılmaz ise mevsimsel ihtiyaçlara göre taleplerin şekillendiğini belirtti. Yaz sezonu nedeniyle şu an en çok sulama suyu analizlerinin yapıldığını ifade eden Yılmaz, süreci şöyle özetledi: 'Laboratuvarımızda toprak, yaprak ve sulama suyu analizleri yapıyoruz. Çiftçimizin talebine göre ek parametrelere de bakıyoruz. Şu an sulama sezonunda olduğumuz için su analizleri yoğunlukta. Ekim ayından itibaren ise toprak analizi taleplerinde ciddi bir artış bekliyoruz. Çıkan sonuçlara göre toprağın yapısını hesaplayıp doğrudan nokta atışı gübre tavsiyesinde bulunuyoruz. Amacımız çiftçimizi doğru bitki besleme yöntemlerine yönlendirmek.'