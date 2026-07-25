Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilçe şenlikleri fetih coşkusunu bu kez Yenişehir'e taşıdı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı coşkusunu şehrin 17 ilçesine taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe şenliklerinin altıncısı Yenişehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Şenlikte çocuk oyun alanları, atölyeler, animasyon gösterileri ve kadın kooperatiflerinin satış stantları yoğun ilgi gördü. Çocuklar ve aileler için hazırlanan etkinlikler sosyal ve kültürel etkileşimi artırırken, yerel üreticiler ile kadın girişimcilerin desteklenmesine katkı sağladı. Program kapsamında mehter gösterisi ve konseri, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, tiyatro, sihirbaz gösterileri ve çeşitli sahne performansları izleyicilerle buluştu.

Festival alanında kurulan 'Planetaryum Gökyüzü Çadırı'nda çocuklara uzay ve gezenler hakkında bilgi verildi. Ayrıca Yenişehir Belediyesi Kadın Bandosu da şenliklerde yer aldı.

Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı kapsamında düzenlenen ilçe şenlikleri 28 Temmuz Salı günü Orhangazi ilçesinde Amfi Tiyatro Önü'nde gerçekleştirilecek programla devam edecek.