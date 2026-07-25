Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Biz o zor günleri birlikte atlattık. Devletin kudretini, gücünü hep birlikte 85 milyona gösterdik' dedi.

MALATYA (İGFA) - 'Malatya Merkez Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılışı'na katılan Bakan Kurum, kentte bir dizi incelemelerde bulundu. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 8 bin 448 sosyal konutun kat kuralarının belirlendiği tören sonrası Bakan Kurum, Malatya Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum, birlikte fotoğraf çektirip sohbet etti. Ziyaret sırasında bir genç TOKİ konutlarının sağlamlığı için 'Teyzemler 10 yıldır oturuyor, depremde bir çizik bile yoktu' ifadesini kullandı. Bakan Kurum da 'Daha iyilerini sizin için yapacağız' yanıtını verdi.



'BAKIRCILAR ÇARŞISI MALATYA'NIN EN GÜZEL YERİ OLACAK'

Kütüphanenin ardından Bakan Kurum, depremden sonra yeniden inşa edilen Bakırcılar Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sırasında konuşan Bakan Kurum, 'Esnafımız huzurla güvenle burada iş yerlerini açacak. Esnaf yerleşmeye başladıkça burası Malatya'nın en güzel yeri olacak. Dükkanlarımız esnafımıza hemşehrilerimize hayırlı olsun' dedi. Yeni açılan iş yerlerini ve çarşıyı dolaşan Bakan Kurum, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ MALATYA'YA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTTU'

Bakan Kurum daha sonra Malatya Merkez Çarşı Projesi kapsamında evleri yeniden inşa edilen Nurşen - Sabri Aslan çiftine konuk oldu. Aile ile sohbet eden Bakan Kurum, 'Çok şükür devletimiz, Cumhurbaşkanımız Malatya'ya verdiği sözleri tuttu. Hep beraber yaptık. Devletimiz güçlü bir devlet. Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip etti. Bizler her hafta deprem bölgesine geldik sizlerle birlikte bu mücadeleyi ortaya koyduk. Bugün çok şükür ki çarşısıyla dükkanıyla camisiyle okuluyla yepyeni bir Malatya ile karşı karşıyayız. Elbette ki eksikler var ama işin çoğunu tamamladık. Malatya'ya baktığımızda eskisinden daha yeşil daha güzel. Malatya'daki çocuklar artık geleceğe umutla bakıyor. O heyecanı gözlerinde görebiliyoruz. Çok şükür rabbim bize bu işleri yapmayı nasip etti. Alnımızın akıyla devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte bu işleri yaptı, teslim etti, şükrediyoruz. Biz o zor günleri birlikte atlattık. Devletin kudretini, gücünü hep birlikte 85 milyona gösterdik' dedi.

'HEPİMİZ YIKILMIŞTIK AMA ÇOK ŞÜKÜR ŞİMDİ HEP BERABER AYAĞA KALKTIK'

Nurşen Aslan ise 'yapılamaz' diyenlere rağmen evlerine kavuştuklarını belirterek 'Bizim ki bir mucizeydi. Bakanımızın ağzından ne söz çıktıysa hepsi oldu' diye konuştu. Bakan Kurum, 18 Temmuz'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki Battalgazi merkezli depremi hissedip hissetmediklerini sordu. Aslan çifti, 'Sallandı ama hiçbir şey olmadı' yanıtını verdi. Ailenin kepçe operatörlüğü yapan oğlu Burak Aslan'ın, 'Gerçekten gördüklerimizle gurur duyduk. İlk etapta hepimiz yıkılmıştık ama çok şükür şimdi hep beraber ayağa kalktık. Gördükçe de insan gururlanıyor' sözleri ziyarete katılanları duygulandırdı.