Bornova Belediyesi'nin her yıl binlerce vatandaşa kapılarını açtığı Hobi ve Beceri Edindirme Kursları, bu kez bir kadının hayata tutunma mücadelesine ve iyileşme öyküsüne ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık üç ay önce kanser teşhisi konulan Yeliz Evrensel, Bornova Belediyesi'nin el sanatları kursu sayesinde hastalığın getirdiği zorlu süreci ve ağır moral bozukluğunu geride bırakmayı başardı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, yaz ve kış dönemlerinde 27 farklı branşta düzenlediği Hobi ve Beceri Edindirme Kursları ile her yaştan vatandaşa dokunmaya devam ediyor. Bu kurslar, katılımcılarına mesleki ve sanatsal beceriler kazandırmanın ötesinde, zor zamanlardan geçen bireyler için adeta birer rehabilitasyon ve moral merkezi işlevi görüyor. Bornova'da yaşayan ve kısa süre önce kanser teşhisi alan Yeliz Evrensel de Bornova Belediyesi'nin açtığı bu kapıdan içeri girerek hayatını tamamen değiştiren kursiyerlerden biri oldu.

Müdür yardımcılığından sanat atölyesine uzanan şifa yolculuğu

Bir devlet kurumunda müdür yardımcısı olarak görev yaparken, üç ay önce aldığı kanser teşhisiyle hayatı bir anda değişen Yeliz Evrensel, tedavi sürecinde eve kapanmak yerine kendine yeni bir hobi edinmek için araştırmalara başladı. İnternet üzerinden Bornova Belediyesi'nin sunduğu zengin kurs imkanlarını fark eden Evrensel, el sanatları kursuna kayıt yaptırdı. Atölyede rattan sepet örgücülüğü ile tanışan Evrensel, bu sayede hem zihnini hastalıktan uzaklaştırdı hem de hayatın içinde aktif olarak kalmayı başardı.

Kursun kendisinde yarattığı mucizevi değişimi anlatan Yeliz Evrensel, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Kanser teşhisi konulduğunda zorlu bir sürece girdiğimi biliyordum. Bu süreçte kendime bir hobi edinmek istedim ve Bornova Belediyesi'nin imkanlarını keşfettim. Burada rattan sepet örgücülüğüne başladım ve o kadar memnun kaldım ki, bu sıralarda otururken hastalığımı tamamen unuttum. Evime her gün çok daha iyileşmiş, moral depolamış olarak geri döndüm. Burada harika arkadaşlıklar edindim. Hocamız sayesinde hâlâ bir şeyler başarabileceğimi, üretebildiğimi ve bir işe yaradığımı hissettim. Bu harika imkanları bizlere sunan Bornova Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Tüm ev hanımlarının bu harika kursları fark etmesini istiyorum.'

Haftada iki gün, iki saatlik mucize

El Sanatları Eğitmeni Nevruz Çalışkan, Bornova Belediyesi bünyesinde verdikleri eğitimlerin sadece bir el becerisi kazandırma faaliyeti olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir terapi alanı yarattıklarını vurguladı. Haftada iki gün, ikişer saat düzenlenen kurslarda makine kullanımı, çanta dikimi, panç nakışı, keçe dövme, kırk yama ve piko gibi çok geniş bir yelpazede eğitim verdiklerini belirten Çalışkan, kursiyerlerin evdeki atık malzemeleri de değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Yeliz Evrensel'in atölyeye katıldığı ilk gün ile bugünkü hali arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyen Eğitmen Nevruz Çalışkan, şöyle konuştu:

'El sanatları kursumuz, birçok tekniğin bir arada harmanlandığı çok yönlü bir atölye. Kursiyerlerimiz burada hem öğreniyor hem üretiyor hem de ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yeliz Hanım aramıza sağlık nedenleriyle çok yeni katıldı. İlk geldiği andaki ruh hali ile şu anki enerjisi arasında çok büyük bir fark var. Kendisi tam bir motivasyon kaynağı. Derslerimiz inanılmaz eğlenceli ve üretken geçiyor. Sürekli yeni projeler geliştiriyoruz; bugün de panç nakışını öğrenmek istedi ve malzemelerini heyecanla getirdi. Biz burada çok mutlu ve huzurluyuz. İyi ki Bornova Belediyesi var.'

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği

Bornova Belediyesi, kent genelinde yaygınlaştırdığı hobi ve beceri kursları ile bir yandan yerel halkın sosyalleşmesini sağlarken, diğer yandan Yeliz Evrensel örneğinde olduğu gibi zorlu sağlık süreçlerinden geçen vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek sunmaya devam ediyor. Bornovalıların hayat kalitesini artıran bu kurslar, dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin en somut örneği olarak takdir topluyor.