İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarının yürütüldüğü mahallelerde yaşayan yurttaşlar için düzenlediği yaz piknikleri başladı. Dayanışma Noktaları aracılığıyla etkinlik alanına ulaştırılan anneler ve çocuklar, İnciraltı Kent Ormanı ile Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda oyunlar, sportif etkinlikler ve canlı müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dayanışma Noktaları'nın hizmet verdiği mahallelerde yaşayan vatandaşların sosyalleşmesini desteklemek amacıyla düzenlenen yaz piknikleri başladı. Özellikle okulların kapanmasıyla birlikte annelerin ve çocukların keyifli vakit geçirmesi ve yazın tadını çıkarması amacıyla düzenlenen etkinlikler büyük beğeni topladı. Sasalı Doğal Yaşam Parkı ile İnciraltı Kent Ormanı'nda eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyon için tüm hazırlıklar titizlikle tamamlandı. Doğayla iç içe düzenlenen etkinlikte canlı müzik eşliğinde şenlik havası yaşanırken, çocuklar oyunlar ve çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programda katılımcılara pamuk şeker, patlamış mısır, limonata, çay, kahve, su ve yemek ikram edildi. Programın ağustos ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

'Etkinliklere herkesi bekliyoruz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, insanların sosyalleşmeye ve keyifli vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, 'Yaz piknikleri ile oyunlar ve canlı müzik eşliğinde yurttaşlarımıza güzel anlar yaşatmayı amaçlıyoruz. İnciraltı Kent Ormanı'nda Dayanışma Noktaları aracılığıyla etkinliğimize katılan 150, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda 60 anne ve çocuğumuzu ağırladık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz' diye konuştu.

Çocuklar eğlence dolu bir gün yaşadı

Etkinliğe katılan Ecrin Naz Akan, çok eğlendiğini belirterek, 'Belediyemize teşekkür ediyoruz. Oyunlar oynadım, hepsi çok güzeldi' dedi. Simay Akan ise, 'Bugünü çok beğendim. Çok eğleniyorum. Saçımızı boyadılar, yüz boyama yaptılar. Çok güzel vakit geçiriyoruz' diye konuştu. Zehra Gündüz de 'Oyun oynadık, saçımızı boyattık, yüzümüze taşlar taktırdık. Mahallemizde böyle etkinliklere pek katılamıyoruz. Buraya geldik, çok eğlendik' ifadelerini kullandı. Betül Akgün, etkinlikte en çok saç boyama aktivitesini beğendiğini belirterek, 'Cemil Amca'ya çok teşekkür ederiz. Patlamış mısır ve limonata ikram ettiler. Eğlendik, spor oyunları oynadık' dedi. Rana Nur Işıldak ise etkinlikte geçirdikleri zamanın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, 'Arkadaşlarımızla vakit geçiriyor, yeni şeyler öğreniyoruz. Çok eğlendim. Teşekkür ederiz, burası çok güzeldi' diye konuştu. Mahsum Ali Özyılmaz, 'Çok eğleniyoruz. Daha önce buraya gelmediğime pişman oldum. Burası çok güzel' ifadelerini kullanırken, Havin Özyılmaz da 'Çok güzel geçiyor. Daha önce buranın yakınına bile gelmemiştim. Geldiğim için çok mutluyum' dedi.

Ailelerden etkinliğe teşekkür

Kızıyla birlikte etkinliğe katılan Perihan Akman, 'Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyorum. Bize çok güzel bir gün yaşattılar' ifadelerini kullandı. Düzenlenen piknikten memnun olduğunu belirten Gül Işıldak, 'Belediyemizin etkinliklerine katılıyorum ve çok memnunum. Bu tür yerlere gelme imkanımız pek olmuyor. Bu etkinlikler sayesinde bir araya geliyor, güzel vakit geçiriyoruz' diye konuştu. Fatoş Çelik ise 'İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Başkanımız Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyorum. Herkes burada çok mutlu, çok eğleniyor' ifadelerini kullandı.