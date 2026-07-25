Kocaeli Aydınlar Ocağı yönetimi, babası Hayrettin Baki'yi kaybeden, kentin tanınmış isimlerinden Demokrat Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Kocaeli Aydınlar Ocağı Denetleme Kurulu Üyesi Nail Baki'ye taziye ziyaretinde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit-Çınarlı'da gerçekleştirilen ziyarete; Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak, önceki dönem başkanlarından Mali Müşavir Ahsen Okyar, Yönetim Kurulu Üyeleri Makine Mühendisi Hikmet Baltacı ve Avukat Şeref Gönenli ile Ocak üyesi Nurettin Balkaya katıldı.

Heyet adına taziyelerini ileten Başkan Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak, 'Kentin değerli büyüklerinden merhum Hayrettin Baki'ye Allah'tan rahmet; Nail Baki başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.' dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nail Baki ise bu acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Kocaeli Aydınlar Ocağı heyetine teşekkür etti.

Şehir gündemi ve güncel gelişmeler üzerine kısa bir sohbetin de gerçekleştirildiği ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan ikramların ardından sona erdi.