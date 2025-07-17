Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artarak 15 milyon 883 bin 683 kişiye ulaştığını duyurdu. Ancak aylık bazda değişim gözlenmedi.ANKARA (İGFA) - TÜİK verileri, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin istihdama olumlu katkı sağladığını, sanayi sektöründe ise daralmanın devam ettiğini ortaya koydu.

Verilere göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mayıs’ta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 artış gösterdi.

2024 Mayıs’ta 15 milyon 698 bin 674 olan ücretli çalışan sayısı, 2025 Mayıs’ta 15 milyon 883 bin 683’e yükseldi.

SEKTÖREL DAĞILIMDA FARKLI TRENDLER

Yıllık bazda, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 3,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 4,6, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,9 artış kaydedildi.

Aylık bazda ise sanayi sektöründe yüzde 0,6 azalma, inşaat sektöründe yüzde 0,1, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 artış oldu. Toplam ücretli çalışan sayısında ise bir önceki aya göre değişim gözlenmedi.