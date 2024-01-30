Üçgen açılar yoğun çabalar harcamadan gerçekleşen olaylar yaratır.

Genel olarak olayların yerli yerine oturduğu ve somut sonuçlar görebileceğiniz olumlu etkiler barındıran iyicil gezegenler olarak tanımlanan Venüs ve Jüpiter arasındaki olumlu üçgen açının ve iletişim gezegeni Merkür ile aksiyon gezegeni Mars ile açıları olumlu etkiler barındıran bu hafta şans ve fırsatları değerlendirebilirsiniz Merkür kişisel yada profesyonel alanda olumlu işbirliğine anlaşmaya uygun etki yaratıyor.

Resmi belgeler imzalamak olumsuzluk olmadan anlaşmaya gidilerek düzenlemeler, düzeltmeler yapılacağı mükemmel etki yaratan bu hafta varolan işlerinizi tamamlayabilir, anlaşmalar, seyahatler, iletişimsel konular, toplantılar ve alışverişler açısından da bu haftayı değerlendirebilirsiniz.

Mars Uranüs üçgeni herşekilde özgürleştiren, disiplinli özgün yeteneklerini ortaya koyarak hedefe yönelik eylemler konusunda etkili olurken kendi işinizi yapmak ya da yeni birşey deneyimleyebilirsiniz.

Üçgen açılar yoğun çabalar harcamadan gerçekleşen olaylar yaratır.

Astrolojiyle kalın❤️