Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçime gidiyor. İttifakklar ve Parti adayları hemen hemen belli. Ama sonuç ne olacak ? Seçimi kim kazanacak? Kim kaybedecek!

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçime gidiyor. İttifakklar ve Parti adayları hemen hemen belli. Ama sonuç ne olacak ? Seçimi kim kazanacak? Kim kaybedecek!

Türkiye son yıllarda seçime partilerin yaptığı ittifaklarla giderken, yerel seçim öncesi ittifaklar da çataldı. Cumhur ittiifakı kalmadı denecek durumda. Millet İttifakı bir duruş sergiliyor ama, sonucu ne olacak belli değil.

Yerel seçimlerde oylar siyasi partilere gittiği gibi, adaylarda çök önemseniyor. Partiler kadar adaylarda belirleyici oluyor.

Partilerin çıkardıkları adaylar önemli. İstanbul'da adaylara baktığımızda, AKP kaybedecek gibi geliyor.

Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir için fena aday değil. Daha fazla oy getirecek bir aday olamaz mıydı, olurdu.

Örneğin, son zamanlarda Süleyman Soylu çok yıpratıldı.

Eğer Soylu bu kadar yıpratılmadan, İçişleri Bakanlığı dönemindeki performansı üzerinde olduğu bir noktada İstanbul Büyükşehir Beledie Başkanı adayı olarak İstanbulluların karşısına çıkarılsaydı, İstanbul'da fark atardı.

Yani 2019 da Soylu aday yapılsaydı, şimdi 'İstanbul'un belediye başkanıydı' diyebilirim.

Tabi bir kişi yıpratılırken, hakkındaki iddialarla ilgili de kendisi çıkıp medya önünde cevap verip, bunların olmadığını söyleyip, o iddiaları ortaya atanları da dava etmeli, hesap sormalı... Bunu yapan kim olursu olsun!

Hesap soramıyorsa insanların kafalarında soru işareti kalıyor.

Ha bana sorarsanız, Soylu'nun pis işlere bulaştığına kesinlikle inanmam!

Ama şunu da iyi biliyorum; Siyasetçi değilim ama meslek hayatım Siyaset Muhabirliği yaparak geçti.

Siyasi yapıların nasıl işlediğini, seçimlerden sonra kazananların 'Ganimet' için neler yaptıklarını nasıl paylaştıklarını da geçmişte yazmıştım. İyi biliyorum.

Soylu bu çarkın içinde kalmış olabilir...

Benim bildiğim Soylu, 'Haram Lokma yutmaz'

Çünkü bu iddialara karşı yukarıdan da bir ses çıkmoyrsa, bunu okuyucularıma bırakıyorum...

Neyse gelelim seçim atmosferine...

İstanbul Anadolu'dan gelen göçlerle yaklaşık 20 milyon nüfusa yaklaşmış bir şehir.

İstanbul'a baktığımızda en önde Sivaslı'lar geliyor. Ardından Kastamonu, Ordu, Giresun... Siyasi partilerin aday belirlemelerin de bu nüfus dağılımını da göz önüne almaları gerekir. Örneğin şu anda yaklaşan belediye başkanlığı listelerinde buna dikkat edilmediği gibi, ötelendiğini de görüyoruz.

İşte ilk 5 ilin nüfus sayısı:

Sivas - 767 bin 428

Kastamonu - 559 bin 3

Ordu - 525 bin 681

Giresun - 494 bin 160

Tokat- 484 bin 463

Erzurum - 442 bin 107

Malatya- 418 bin 888

Kulislere sızan bilgilerde, Bu 5 şehrin bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK)'larının bir birleriyle temas kurarak bağımsız aday çıkartıp siyasilere ders vermeyi düşündükleri yönünde konuşmalar geliyor kulağımıza... Tabi her ilin her STK'sı bu işlere sıcak bakmıyor görüldüğü kadarıyla. Çok sayıda STK'nın da Siyasi Yapıların elinde olduğu dikkat çekiyor.

Bugün İstanbul'da Ak Parti'nin listelerinde en fazla aday Trabzon ve Rize'den var. 5 İlçe Trabzon'a verilmiş, 5 İlçe Rize'ye... Sivas'lı iki aday, Kastamonulu ve Giresunlu 1'er aday, Ordulu iki aday var.

CHP Listeleri nasıl o da aynı...

CHP'de zaten başta Trabzon var...

Bu durumda, STK'ların ortak bir çalışma yaparak çıkaracakları Ortak Bir İstanbul Belediye Başkan adayı ve ilçelerin yapısına göre değerlendirecekleri Bağımsız İlçe Belediye Başkan Adayları ve Meclis Üyesi adayları, İstanbul'da seçimin rotası değişir... Seçimi kazanamyabilirler, ama Bu siyasi yapılara da bir ders vermiş olurlar.

STK'ların bu çalışmaları tabi ki bu seçim için geç kalmış sayılır.

Kim olursa olusn, İstanbul için Ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun!