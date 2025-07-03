23 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamındatutuklanan ve 4 Haziran';da İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ameliyat kararı verildi.

Cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Çalık’ın son patoloji raporunda lenfatik bulgulara rastlanmasının ardından boynundaki kitlenin yarın yapılacak operasyonla alınmasına karar verildi.

Sağlık kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucu Çalık’ın ilik patoloji raporunda “Lenfatik sistem kaynaklı bazı bulgulara rastlanmış olup bu durum, lenfoma riski açısından ciddi bir şüphe doğurmuştur” tespiti yapıldı.

Geçmişte lenf kanseri (Lenfoma) ve lösemi (kan kanseri) tedavisi gören Çalık, 23 Haziran tarihinde boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesi sebebiyle acil olarak hastaneye yatırılmıştı.

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